Kauppakamari: Pääministeri pelannut itsensä vaikeaan kulmaan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Toivottavasti saamme lähipäivinä tarkempia laskelmia hallituksen budjettipäätösten taustoista, toteaa Keskuskauppakamari.

– Keskuskauppakamari pitää hyvänä erityisesti hallituksen päätöksestä torjua koko maata vaivaamaa työvoimapulaa sekä tukea maahanmuuttoa, Keskuskauppakamarin pääekonomisti Mauri Kotamäki sanoo.

Toisaalta hänen mukaansa on epäselvää, mitkä toimet vaikuttavat ja kuinka paljon.

– Hallitus ja erityisesti pääministeri on pelannut itsensä vaikeaan kulmaan. Hallitusohjelmassa on linjattu 75 prosentin työllisyystavoitteesta ja julkisen talouden tasapainottamisesta. Toisaalta pääministeri Antti Rinne (sd.) on todennut, että keppiä ei käytetä eikä leikkauksia tehdä.

– Yllä mainitut kolme tavoitetta on vaikea, jos ei mahdotonta saavuttaa samanaikaisesti. Lisäksi kansainvälinen suhdanne on jäähtymään päin, mikä lisää vaikeuskerrointa, Kotamäki huomauttaa.

Hän kiinnittää huomiota siihen, että budjettiriihen yhteydessä ei juurikaan julkaistu tarkempia vaikutusarvioita työllisyystoimien suhteen.

– Tämä herättää kummastusta, koska hallitus on tuskin tehnyt päätöksiä ilman analyyttisiä virkamiesarvioita. Lisäksi työllisyystavoitteesta on puhuttu julkisuudessa paljonkin, joten on kummallista, ettei hallituksella olisi käsitystä yksittäisten toimenpiteiden vaikuttavuudesta. Toivottavasti saamme lähipäivinä tarkempia laskelmia hallituksen päätösten taustoista, Kotamäki sanoo.

– Työllisyystavoitteen saavuttaminen on prioriteettilistan kärjessä, jotta suomalainen hyvinvointivaltio voitaisiin säilyttää. On hyvä, että hallitus ottaa tavoitteen tosissaan. Haluamme myös Keskuskauppakamarissa kiinnittää työllisyystavoitteeseen erityistä huomiota sitä varten perustetun www.tyollisyystavoite.fi -sivuston kautta.