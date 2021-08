Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Koronapandemia on kauppakamarin mukaan kurittanut alaa ennennäkemättömällä tavalla.

Helsingin seudun kauppakamarin mukaan ravintola-alalla ennen pandemiaa vallinnut lähes krooninen työvoimapula ehti vaihtua pandemiarajoitteiden myötä työvoiman ylitarjonnaksi ja nyt ala kärvistelee uudelleen nopeasti syventyneen työvoimapulan kanssa. Kauppakamarin mukaan ”matkailu- ja ravintola-alan osaajapula leviää käsiin ilman pikaisia ratkaisuja”.

Uudenmaan matkailu- ja ravintola-alan yritysten hätä nousee esiin Ennakointikamarin selvityksessä.

– Matkailu- ja ravintola-alan yritykset kertovat, että niiden rekrytointitarpeet ovat kasvussa, sanoo Ennakointikamarin projektipäällikkö Olli Oja.

Uudellamaalla pandemia on osunut majoitusalaan erityisen raskaasti, kun ulkomaalaiset matkustajat putosivat murto-osaan aikaisemmasta ja samaan aikaan kotimainen matkailu kohdistui pääsääntöisesti muualle Suomeen. Oja arvioi, että tilanne on muuttunut nopeasti, sillä jo kesän alussa yritykset raportoivat erityisesti ravintola-alalla työvoimapulasta, vaikka yhteiskunnan aukeaminen on monilta osin vielä täysin alkutekijöissään.

Tilanteen nopea muutos ja työvoimapula käy selville Ennakointikamarin kesällä teettämästä selvityksestä, joka tarkasteli matkailu- ja ravintola-alan työvoiman saatavuutta ja osaamistarpeita. Tutkimuksessa syvähaastateltiin kymmenen majoitusalan yritystä ja 20 ravintola- ja kahvilayritystä.

– Majoitusalan yrityksistä jopa noin 80 prosenttia vastaajista kertoo, että niiden rekrytointitarpeet ovat kasvussa. Ravintolapalveluissa vastaava luku on noin 75 prosenttia. Töitä olisi nyt tarjolla erityisesti kokeille, vastaanottovirkailijoille, tarjoilijoille ja ravintolatyöntekijöille, Oja kertoo.

Matkailu- ja ravintola-alan ongelmana on myös se, että työntekijöitä siirtyy toisille toimialoille.

– Kesällä 2021 pienen tauon jälkeen käynnistyneen työvoimapulakeskustelun näkökulmasta on merkittävää, että haastatellut yritykset arvioivat rekrytointitarpeiden kasvavan muutaman vuoden aikajänteellä. Alalla joudutaan katsomaan pandemiasta eteenpäin ja ratkaisuja osaajapulaan on nyt löydettävä nopeasti, Oja jatkaa.

Yritysten ja oppilaitosten tiivis yhteistyö avainasemassa

Yritykset toivovat ratkaisuksi tilanteeseen muun muassa työlupaprosessien sujuvoittamista. Myös HOK-Elannossa tilanne on tunnistettu ja ratkaisua etsitään kuumeisesti.

– Matkailu- ja ravintola-ala kärsii jatkuvasta osaajapulasta. Tiivis yhteistyö oppilaitosten kanssa on avainasemassa myös alan vetovoimaisuuden turvaamiseksi, painottaa HOK-Elannon ravintolatoimialan HR-päällikkö Satu Vennala.

Hänen mukaansa on tärkeää panostaa myös sujuviin työlupaprosesseihin, jotta ne eivät muodostu tulpaksi kansainvälisten osaajien rekrytoinneissa. Erityisesti Vennala kaipaa alalle tiekarttaa, jonka avulla pandemiasta päästään eteenpäin.

– Nyt on seurannut vaikeuksia itse pandemian lisäksi myös siitä, että selkeä suunnitelma ulos pandemiasta puuttuu, hän jatkaa.

Ennakointikamarin selvityksen mukaan yrityksistä löytyy halukkuutta oppilaitosyhteisyöhön mutta myös muiden toimijoiden, kuten työllisyyspalveluja tarjoavien tahojen kanssa. Ojan mukaan yritykset arvostavat yhteistyössä jatkuvuutta ja selkeyttä ja toisaalta toivoisivat proaktiivisuutta esimerkiksi TE-palveluilta.

– Valitettavasti työharjoittelu ja oppisopimuskoulutukset ovat pandemian vuoksi olleet vajaakäytössä. Alan yritykset selvästikin tiedostavat sen, että ala toimii monille nuorille työntekijöille läpikulkupaikkana. Toisaalta yrityksissä on tunnistettu se, että voidakseen pitää hyvät ja halutut työntekijät, heille pitää tarjota mahdollisuuksia vaihtaa työtehtäviä, Oja sanoo.