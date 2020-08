Kauppakamari: Liikennevalomalli ei saa nujertaa taloutta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Suomen matkustusrajoitusten tulisi Keskuskauppakamarin mielestä noudattaa yleistä eurooppalaista linjaa.

– Ei ole järkevää, että Suomi eristäytyy EU:n sisämarkkinoilta ja kolmansista maista muita EU-maita merkittävästi tiukemmilla matkustusrajoituksilla. Maahan saapuvien karanteenit tulisi voida välttää puhtailla koronatestituloksilla, sanoo Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL julkaisi keskiviikkona liikennevalot auttamaan ulkomaan matkustamiseen liittyvien tartuntariskien arvioinnissa. THL:n ohjeistukset perustuvat hallituksen asettamiin matkustusrajoituksiin sekä raja-arvoihin, jotka hallitus on asettanut koronavirustartuntojen ilmaantuvuudelle vihreän, oranssin ja punaisen luokan maissa.

Hallituksen asettamat raja-arvot ovat Euroopan tiukimpien joukossa. Raja-arvojen viikoittaisessa tarkastelussa tulisi nykyisestä poiketen noudattaa EU:n yleistä linjaa, joka perustuu Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskuksen (ECDC) viikoittain keräämään eri EU-maiden tartuntatilanteeseen.

– Keskuskauppakamarin tällä viikolla julkaisema kysely vientiyrityksille kertoi karua kieltä. Suomen poikkeuksellisen tiukat matkustusrajoitukset aiheuttavat ongelmia lähes 86 prosentille vientiyrityksistä, muistuttaa Romakkaniemi.

Keskuskauppakamarin mukaan matkustusrajoitukset haittaavat ennen kaikkea välttämätöntä työvoiman liikkuvuutta, työmatkoja sekä tavaran liikkuvuutta. Matkailu ja turismi ovat erilliskysymyksiä, joissa on kuitenkin täystyrmäyksen sijaan löydettävä innovatiivisia ratkaisuja turvallisuuden takaamiseksi.

– Meillä on erilaisia yhteiskunnalle ja talouselämälle kriittisiä toimintoja, joissa tarvitaan työntekijöiden hallittua liikkuvuutta. Liian tiukkojen matkustusrajoitusten sijaan prosessit ja testaaminen rajoilla on saatava kuntoon. Karanteenit on voitava korvata puhtailla koronatestituloksilla, sanoo Romakkaniemi.

Keskuskauppakamarin mukaan keltaisessa kategoriassa olevista maista tulevien tulisi olla mahdollista välttää karanteeni, jos heillä on maahan saapuessaan riittävän tuore negatiivinen tulos koronavirustestistä tai he tekevät testin maahantulon yhteydessä ja se on negatiivinen.

– Punaisten maiden osalta karanteenia voisi lyhentää kahdesta viikosta jopa alle viikkoon kaksivaiheisella testauksella. Ensimmäinen testi tehtäisiin lähtömaassa tai heti maahan tultaessa ja toinen testi 4-6 päivän kuluttua ensimmäisestä. Puhtaat testitulokset vapauttaisivat karanteenista, sanoo Romakkaniemi.

Hän toteaa olevan selvää, että koronavirus ei häviä Suomesta ennen kuin toimiva rokote on saatavilla.

– Meillä ei ole varaa sulkea taloutta odotellessa. Olen vakuuttunut, että tasapaino terveyden sekä talouden ja työpaikkojen turvaamisen välillä on löydettävissä.