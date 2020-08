Kauppakamari: Kategorista etätyösuositusta ei tarvita

Keskuskauppakamarin mukaan koronavirus pidettävä kurissa ilman talouden ja työpaikkojen tuhoutumista.

– Keväällä koronavirus saatiin kuriin talouden ja työpaikkojen kustannuksella. Siitä on opittu ja vedetty johtopäätökset. Nyt tarvitaan toimenpiteitä, joilla on taloudellisesti pieniä haittoja, mutta jotka ovat teholtaan suuria. Maahantulo, testaaminen ja suojautuminen pitää laittaa kuntoon, Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi sanoo.

Hänen mukaansa on hyvä, että hallitus laittoi lentokentät ja satamat tilapäisen valvonnan piiriin.

– Matkustajien testauksen lisäksi terveydenhuollon on pystyttävä lisäämään muutoinkin koronavirustestimääriä. Testiin on päästävä vuorokauden sisällä ja tuloksen on tultava vuorokaudessa. Kuntien ja sairaanhoitopiirien on hyödynnettävä yksityisten kapasiteettia takuun täyttämiseksi heti, kun ruuhkautumista ilmenee.

Romakkaniemi muistuttaa, että keväällä analyysikapasiteetti oli testauksen suurin pullonkaula.

– Nyt koronapuhelimet, lähetteet ja itse testauspisteiden kapasiteetti on aiheuttanut jonoja. Pahimmassa tapauksessa yhteydenotosta kestää jopa viikon tuloksen saamiseen. Jos julkinen puoli ei pysty testaamaan niin paljon kuin on tarvetta, yksityinen on otettava rinnalle, hän sanoo.

Joukkoliikenteessä pitää Romakkaniemen mielestä olla selkeä suositus käyttää maskia. Suojautumista on suositeltava myös paikoissa, joissa etäisyyksien pitäminen on hankalaa.

– Etätyön osalta ei tarvita kategorista etätyösuositusta. Etätyötä tulee suosia ja hyvät käytännöt keväältä kannattaa ottaa täysimääräisesti käyttöön, mutta tilanne tiedetään parhaiten yritys- ja työpaikkakohtaisesti. Tehtävänkuvat, työtilanne ja henkilökohtaiset syyt määrittelevät tilanteen, Romakkaniemi toteaa.

Romakkaniemen mukaan karanteenisuositusta tulee tiukentaa ja testausta lisätä toisen aallon varalle.

– Yritystoiminnan kieltämistä tai haittaamista, liian tiukkoja kokoontumisrajoituksia, alakoulujen lähiopetuksen lopettamista ja kategorisia etätyöohjeita on vältettävä viimeiseen saakka. Näillä vain haittaamme taloutta. Hoidetaan homma kuntoon ja pidetään koronan toinen aalto loitolla, Romakkaniemi sanoo.