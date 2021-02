Kauppakamarin mukaan hallituksen päätös on raju isku yrityksille

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Päätös sulkea ravintolat on viimeinen isku monelle alan yrittäjälle.

Keskuskauppakamari vaatii, että hallituksen on tehtävä välittömästi päätös sulun aiheuttamien menetysten korvaamisesta ravintoloille.

Viimeisen vuoden aikana koronaviruspandemia on kohdellut yrityksiä ja työpaikkoja kaltoin. Keskuskauppakamarin varatoimitusjohtaja Anne Horttanainen pitää poikkeusolojen asettamista äärimmäisenä keinona koronavirustilanteen hillitsemiseksi. Sulkutilaa ei tulisi pitää yllä yhtään pidempään kuin on pakko.

– Yrityksiltä, organisaatioilta ja kansalaisilta on jo vaadittu paljon viimeisen vuoden aikana. Poikkeusolot ovat äärimmäinen ratkaisu. Kun sellainen ratkaisu ollaan tekemässä, on varmistettava, että esimerkiksi pakkotestaus rajoilla sekä rokotusten järjestäminen saadaan kuntoon, jotta koko epidemian hoito saataisiin samanaikaisesti kontrolliin, sanoo Horttanainen.

Hän vaatii tukea pandemiasta eniten kärsineille yrityksille.

– Monet ravintolat ja tapahtuma-ala ovat todellisessa ahdingossa. Rajoitukset ovat kohdistuneet ravintoloihin poikkeuksellisen vahvasti suhteessa todettuihin tartuntatapauksiin ja on ymmärrettävää, että ala kokee rajoitustoimenpiteet liiallisina muihin toimialoihin verrattuna. Ravintola-ala on suuri työllistäjä ja rajoitukset vaikuttavatkin suoraan monen suomalaisen hyvinvointiin, toteaa Horttanainen.

Hän kehottaa yrityksiä ja työpaikkoja päivittämään käytäntönsä vastaamaan hallituksen uusia linjauksia.

– Ihmisten terveys ja taudin leviämisen estäminen ovat luonnollisesti tärkein tavoite, mutta samalla on varmistettava, että yritykset pystyvät toimimaan myös poikkeusoloissa.

– Meidän on kaikkien ponnisteltava sen eteen, ettei terveydenhoidon kantokyky romahda. Yhtä aikaa on suunniteltava ja toimittava niin, että mahdollisimman moni yritys voisi toimia poikkeusoloissa mahdollisimman normaalisti. Tätä ovat monet työpaikat jo harjoitelleet ja luoneet käytäntöjä, joissa työnteko on mahdollisimman turvallista ja toimivaa näinä poikkeuksellisina aikoina, Horttanainen sanoo.