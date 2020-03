Kauppaan piti tulla ”vain Pirkka-oluita”, tulikin 600 eri olutta

Vapaamman alkoholimyynnin puolesta puhunut Turun Kupittaan Citymarketin kauppias Hannu Aaltonen on twiitannut kuvan kauppansa juomahyllyistä.

– Meillä Kupittaalla on juomaosastolla noin 3000 tuotetta, joista 600 on erilaisia oluita. Terveysasiantuntijat sanoivat, että kauppoihin tulee (alkoholiuudistuksen jälkeen) ”vain Pirkka-oluita”, Hannu Aaltonen kirjoittaa.

– Todellisuus on aivan toista.

Twiitin taustalla on varmistunut tieto siitä, että asiantuntijoiden varoituksista huolimatta alkoholiuudistus johtikin alkoholin kulutukseen laskuun. Asiantuntijat olivat varoittaneet kulutuksen nousevan ja maalailleet myös monia muita uhkakuvia.

– Alkoholin kulutus laski taas. Kuluttajat eivät enää ole niin humalahakuisia kuin ennen, vaan ovat muuttuneet nautiskelijoiksi, kauppias Aaltonen huomauttaa.

Meillä Kupittaalla on juomaosastolla n. 3000 tuotetta, joista 600 on erilaisia oluita. Terveysasiantuntijat sanoivat, että kauppoihin tulee ” vain Pirkka oluita”. Todellisuus on aivan toista. pic.twitter.com/dJEJHXJkna

— Hannu Aaltonen (@AaltonenHannu) February 29, 2020