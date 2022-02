Kauppa myy seitsemän prosentin vahvuista olutta – näin se on laillista

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Lain mukaan ruokakaupoissa ei saa myydä tuotteita, joissa on yli 5,5 prosenttia alkoholia.

Turkulaisessa ruokakaupassa on tänään alettu myydä seitsemän prosentin vahvuista olutta, kertoo Kesko.

Citymarket Länsikeskuksella on kuitenkin kaupan sisällä ravintolatoiminnan yhteydessä oma pienpanimo.

Sen myötä tuotteelle on myönnetty käsityöläispanimon vähittäismyyntilupa, joka mahdollistaa maksimissaan 12-prosenttisten panimotuotteiden myynnin.

Dalskär Double IPA on vahvuudeltaan tasan seitsemänprosenttista.

– Kyseessä on perinteinen west coast -tyylinen IPA. Väriltään se on punertavan tumma. Hedelmäinen olut, missä on hieman karamellisuutta. Siinä maistuu myös hyvä mallasrunko, kuvailee panimomestari Eemeli Tuhkanen tiedotteessa.

K-Citymarket Pirkkala lanseeraa oman yli 5,5-prosenttisen oluensa maaliskuun alussa.