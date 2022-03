Kaupat säännöstelevät elintarvikkeita Venäjällä

Toisena huolena on edelleen saatavilla olevien tavaroiden hinnannousu, kertoo BBC.

– Sokeri on kadonnut monilta supermarkettien hyllyiltä ja venäläinen sanomalehti kirjoittaa maanantaina kansalaisten sokeripaniikista, kertoo BBC:n toimittaja Steve Rosenberg.

Rosenbergin mukaansa hänen paikallisessa Moskovan supermarketissaan ei ollut sokeria sunnuntaina, ja kauppa oli ottanut käyttöön melkoisen määrän rajoituksia elintarvikkeille ostopaniikin estämiseksi. Suola ja ruokaöljy ovat päivittäisiä säännösteltäviä ruokia.

Toimittajan mukaan venäläiset tiedotusvälineet jatkavat vaihtoehtoisen todellisuuden luomista uutisoimalla Ukrainan hyökkäyksestä.

– Kreml haluaa venäläisten uskovan, että Venäjä on fasistien ja natsien hyökkäyksen kohteena – läntisten hyökkääjien avustuksella – ja että Moskovalla on totuus ja oikeus ja hyvä puolellaan, ja se taistelee tuhotakseen pahan.

The Russian government today had this message for the public regarding sugar and buckwheat: “Don’t panic buy. There’s enough for everyone.” Not in this Moscow supermarket. pic.twitter.com/U8evl1qcZn

— Steve Rosenberg (@BBCSteveR) March 21, 2022