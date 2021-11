Kaupat IL:lle: Näistä tuotteista voi tulla pulaa rahtikriisin vuoksi

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Koronapandemia ja konttipula vaikuttavat tavaravirtoihin sekä päivittäistavara- että käyttötavarakaupassa.

Kaupan arvion mukaan maailmanlaajuinen kuljetuskriisi voi iskeä Suomessa lähinnä aasialaisiin hedelmä- ja kalasäilykkeisiin.

– Tilanne on edelleen haastava globaalisti. Osaltamme olemme merirahdin lisäksi hyödyntäneet muitakin kanavia, kuten rautateitä, lentoja ja maanteitä. Olemme pystyneet priorisoimaan elintarvikekuljetukset niin, että tuotepuutteita ei juurikaan ole. Kokonaisuutena valikoimamme on sen verran laaja, että mahdollisten poikkeamien kohdalla vastaavia, korvaavia tuotteita on yleensä ollut asiakkaiden saatavilla, S-ryhmän päivittäistavarakaupan johtaja Sampo Päällysaho sanoo Iltalehdelle.

Esimerkiksi tonnikalasäilykkeissä S-ryhmän omat varmuusvarastot ovat toistaiseksi riittäneet hyvin, eivätkä kuljetusaikojen venymiset ole vaikuttaneet tuotteiden saatavuuteen. Käyttötavarapuolella osa tuotteista on myöhästynyt tai myöhästyy suunnitellusta aikataulusta.

Keskon toimitusketjujohtaja Antti Lähteen mukaan Kaakkois-Aasiaan painottuva kriisi voisi näkyä esimerkiksi yksittäisten ananassäilykkeiden tai tonnikalatuotteiden puutteina.

– Konttipula vaikuttaa ruokatoimituksiin hyvin rajallisesti, koska K-ruokakaupoissa myytävä ruoka on 80 prosenttia suomalaista alkuperää ja lopuista 20 prosenttia suurin osa tulee EU-alueelta. Toimitukset Suomen sisällä toimivat lähes normaalisti elintarvikeketjun hyvän yhteistyön ansiosta, Lähde sanoo.

Kaakkois-Aasian toimituksia hidastava konttipula kohdistuu lähinnä käyttötavaratuotteisiin, kuten elektroniikkaan tai vaatteisiin. K-ryhmän päivittäistavarakaupassa näiden tuotteiden saatavuus on onnistuttu turvaamaan pääosin aikaistamalla toimituksia jo 2020 kesästä asti keskusvarastoille.