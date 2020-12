Kaupan työntekijä järkyttyi asiakkaiden käytöksestä pandemia-aikana

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Tukholmalaisen ruokakaupan työntekijä yllättyi, miten vähän ihmiset kunnioittavat toisiaan.

Sellaisissa ammateissa työskentelevät, joilla ei ole mahdollisuutta tehdä töitä etänä, ovat pandemian aikana joutuneet työpaikoillaan monesti muita suurempaan tartuntariskiin. Sosiaali- ja terveysalan työntekijöiden lisäksi tällaisia ovat muun muassa kaupan alan työntekijät.

Dagens Nyheter on haastatellut eri ammattien edustajia Ruotsissa ja kysynyt heidän kokemuksistaan työskentelystä pandemian aikana.

Jenny Törnqvist työskentelee isossa ruokakaupassa 130 työntekijän joukossa. Hän työskentelee yleensä kassalla tai kerää hyllystä tilaustavaroita. Kaupan työntekijöistä neljä on sairastunut koronavirukseen.

Kaupalla on suosittu verkkokauppapalvelu, ja lisäksi se on tarjonnut ilmaisia tavaratoimituksia riskiryhmille. Siitä huolimatta kaupassa on käynyt väkeä enemmän kuin koskaan.

− Ihan kuin olisi ollut joulukiire koko vuoden. Varmaankin tämä johtuu siitä, että ihmiset ovat paljon kotona.

Asiakkaiden käytös väentungoksessa on saanut Törnqvistin huolestumaan.

− On ollut hankalaa saada ihmiset pitämään etäisyyttä toisiinsa ja meihin työntekijöihin.

Kauppa kehottaa asiakkaita tulemaan kauppaan yksin ja jättämään perheen kotiin tai kaupan ulkopuolelle odottamaan.

− Olen yllättynyt, kuinka vähän ihmiset kunnioittavat toisiaan. Kokonaisia perheitä menee kauppaan, vaikka se on täynnä. Huolimatta siitä, että kylteissä ja kaiuttimissa on kehotusviestejä, että yksi henkilö kerrallaan. Jotkut eivät huomioi etäisyyksiä lainkaan, Törnqvist sanoo.

− Teatterit ovat kiinni, mutta ruokakaupoissa on hirveä määrä ihmisiä. Se on sairasta.

Törnqvist toivoo, että työntekijöille, joiden on pakko mennä paikan päälle työpaikalle, pitäisi antaa enemmän tukea ja tietoa. Hänen mielestään Ruotsin poliitikoilta ja viranomaisilta saatu tieto on keskittynyt liiaksi etätyötä tekeviin.

− Kun meille ei ole suunnattu tiedotusta, sitä tuntee itsensä hieman syrjäytyneeksi.

Monet ammateista, joissa etätyö ei ole mahdollista, ovat matalasti palkattuja. Tukholman alueen epidemiologian ja yhteiskuntalääketieteen keskuksen tuoreessa raportissa todetaan, että matala sosioekonominen asema on merkittävä riskitekijä koronavirukseen liittyvälle kuolemalle. Merkittävä tekijä virusaltistuksille on raportin mukaan ammatti ja mahdollisuus työskennellä kotona.

Ruotsi on kärsinyt kevään epidemia-aallon lisäksi syksyllä rajusta viruksen toisesta aallosta. Ruotsissa on todettu yli 243 000 koronavirustartuntaa ja lähes 6700 virukseen liittyvää kuolemaa.