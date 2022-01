Kaupan tes-neuvottelut käyntiin keskiviikkona

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Neuvottelut aloitetaan käymällä läpi osapuolten tilannekatsaukset kaupan näkymistä.

Kaupan liitto ja Palvelualojen ammattiliitto PAM aloittavat kaupan alan työehtosopimusneuvottelut keskiviikkona. Kaupan liiton puolelta neuvotteluja johtava työmarkkinajohtaja Anna Lavikkalan mukaan koronapandemia on kohdellut kaupan alan toimijoita hyvin eri tavoin.

– Päivittäistavarakauppa on yleisesti ottaen pärjännyt hyvin, kun taas suuri osa erikoiskaupoista, esimerkiksi vaate- ja kenkäkauppa sekä kirja-ala, on kärsinyt rajusti jo kaksi vuotta kestäneen pandemian takia. Aktiivisten kaupan alan yritysten määrä laski selvästi varsinkin erikoiskaupassa vuonna 2020.

Lavikkala toteaa, että tämä polarisaatio vaikuttaa poikkeuksellisen paljon jo neuvottelujen lähtöasetelmaan.

– Tilanne on huomattavasti vaikeampi kuin viime neuvottelujen alla ennen pandemiaa kaksi vuotta sitten. Haasteena on löytää kaupan alan yritysten hyvin erilaisiin tilanteisiin ratkaisu, jonka avulla erikoiskaupoillakin on mahdollisuus selvitä pandemian jälkeisessä muuttuneessa ajassa.

Pandemia on muuttanut kaupankäynnin luonnetta ja tuonut voimakkaasti esiin kansainvälisen kilpailun sekä vauhdilla kasvaneen verkkokaupan tarpeet ja asiakkaiden 24/7-ostokäyttäytymisen. Esimerkiksi maksupalvelujen tarjoaja Klarnan mukaan sunnuntai-ilta kello 21–22 on suomalaisten viikon vilkkain verkko-ostoshetki.

– Meillä on nyt PAMin kanssa tuhannen taalan paikka näyttää, että pystymme yhdessä neuvottelemalla uudistamaan kaupan työehtosopimusta tämä kaikki huomioiden, Lavikkala sanoo.

Kaupan monimuotoiseen toimialaan kuuluu yrityksiä päivittäistavarakaupoista erikoiskauppoihin ja teknisiin tukkukauppoihin sekä pienistä kioskeista kansainvälisiin pörssiyhtiöihin. Päivittäistavarakaupan osuus vähittäiskaupasta on noin puolet ja erikoiskaupan noin kolmasosa.

Kaupan arvonlisäverottomista hinnoista noin puolet on suoria ja välillisiä palkkakuluja. Lavikkalan mukaan palkkatason nousu koko yhteiskunnassa luo kaupalle suuria kustannuspaineita. Hyvä tapa turvata palkansaajien ostovoimaa ja hillitä inflaatiota on ansiotuloverotuksen keventäminen.

Kauppa on elinkeinoelämän suurin työllistäjä ja sen osuus bruttokansantuotteesta on noin kymmenen prosenttia. Kauppa työllistää suoraan noin 270 000 henkilöä, mutta työllisyysvaikutus lähes kaksinkertaistuu, kun otetaan huomioon kaupan tilaukset, hankinnat ja investoinnit muilta aloilta.