”Kaupan myyjät, siivoojat, saavat hävyttömän pientä palkkaa – te teitte tämän”

Eduskunnassa kuumennuttiin syyttämään kollegoita käpykaartiin lähtijöiksi.

Poikkeuksellisesti maanantaina pidetty eduskunnan täysistunto kuumeni tunteellisiin puheenvuoroihin, kun käsittelyyn tuli kansaneläkkeen indeksitarkistus.

Suurimmat kierrokset alkoivat keskustan Hannu Hoskosen puheenvuorosta koskien ”demareiden koottuja selityksiä”.

– Viime vaalikaudella te jätitte tietenkin ne pienet peruspäivärahat korottamatta, sitä eivät demarit näköjään enää muista, mutta se on tuo valikoiva muisti joskus ihmisellä ihan ymmärrettävää. Pahoittelen vaan, että te käytätte tällaista harhaanjohtamista, väärien tietojen levittämistä, vaalikeinona kertoaksenne ihmisille, mikä muka on totta, Hannu Hoskonen totesi Sdp:n kansanedustajille.

– Edustaja (Sdp:n Mika) Kari täällä silmät melkein vettä vuotaen kertoi, miten pieniä eläkeläisiä on kohdeltu. Kukahan se on ne pienet eläkeläiset aiheuttanut? Demarit ovat hallinneet työmarkkinapolitiikkaa tässä maassa vuosikymmeniä. Millään muulla puolueella ei ole ollut mitään asiaa tupo-neuvotteluihin.

Hoskosen mukaan ”joka ainoa kerta, mitä te olette olleet siellä tupo-pöydässä, olette puolustaneet henkeen ja vereen näitä kovia prosenttikorotuksia, jotka suosivat niitä hyvätuloisia, joita te muka vastustatte, ja sorsivat niitä pienituloisia, joita te muka puollatte”.

– Ne pienet kaupan myyjät, siivoojat, jotka saavat hävyttömän pientä palkkaa, te olette olleet itse tekemässä tätä järjestelmää vuosikymmeniä, ja nyt te täällä joulun alla ihmisille krokotiilinkyyneleitä vuodatte ja sen jälkeen rupeatte väittämään julkisuudessa, että keskusta on tehnyt jotakin siellä. Keskusta ei ole ikinä ollut yhdessäkään tupo-pöydässä. Meidän osamme on ollut lähinnä lukea lehdestä, mitä te olette päättäneet, Hoskonen ryöpytti.

– Toivoisin, että te, hyvät demarit, jonain päivänä katsoisitte sen pieneläkeläisen puoleen, mikä on se todellinen syy, miksi sillä on pieni eläke. Te olette itse olleet puoltamassa prosenttikorotuksilla isoja palkankorotuksia niille, joilla on paljon, mutta jolla on vähän, se sama prosentti on sille todella vähän.

Sdp:n Mika Kari vastasi. Hänen puheenvuoronsa aikana Hannu Hoskonen oli hetkeksi poistunut salista, joka sai Karin toteamaan Hoskosen lähteneen ”käpykaartiin”.

– Toivon, että edustaja Hoskonen ymmärtää sen, että puhuin veteraaneista. Jos hän ei sitä ymmärrä, niin näin kylmäsydämistä keskustalaista en ole koskaan tavannut eduskunnassa, joka suhtautuu veteraanien asioihin noin vähättelevästi, Mika Kari sanoi.

– Jos edustaja Hoskonen kokee kunniakansalaisemme – en muista, mitä sanaparia hän käytti – jollain tavalla vaalikarjaksi, niin kokekoon. Minulle he ovat kunniakansalaisia, ja heitä puolustan viimeiseen asti. Tämäntyyppiset puheenvuorot kuin minkä Hoskonen käytti, jääkööt omaan arvoonsa.

Mika Kari totesi olevan mielenkiintoinen vertaus, että tupo-pöydissä olisi tehty sosiaalidemokraattien suurimmat synnit.

– Niiden tupopöytien äärellä on tämän Suomen hyvinvoinnista rakennettu valtaosa. Se, missä keskusta on viime aikoina ollut — keskusta on löytynyt EK:n saunasta, sieltä herrojen kanssa sopimasta jo ennen vaaleja, kuinka hyvätuloisten ihmisten tulot varmistetaan seuraavalla hallituskaudella — näkyy teidän kokoonpanossannekin, arvoisat keskustalaiset, Mika Kari sanoi.