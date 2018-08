Kaupan liitto: Verotuksen rakenteellista ongelmaa ei korjattu

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Budjettiesitys ei ratkaise palvelutyöhön kasautuvan verotuksen ongelmaa, jossa moninkertainen verokiila nostaa työn ja palvelujen hinta.

Kaupan liitto kertoo olevansa tyytyväinen valtiovarainministeriön budjettiehdotukseen olla kiristämättä työn verotusta. Ehdotus ei kuitenkaan liiton mielestä ole riittävä. Se ei ratkaise palvelutyöhön kasautuvan verotuksen rakenteellista ongelmaa, jossa moninkertainen verokiila nostaa työn ja palvelujen hintaa, mutta leikkaa suomalaisten ostovoimaa.

Kaupan liitto kiittää budjettiehdotusta siitä, ettei ansiotyön verotus kiristy. Indeksitarkistukset kaikilla tulotasoilla eivät varsinaisesti kuitenkaan lisää palkansaajan ostovoimaa.

Kaupan liiton toimitusjohtaja Juhani Pekkala muistuttaa, että palvelutyöhön kasautuva kireä verotus on rakenteellinen ongelma, joka hidastaa palvelujen kehitystä ja Suomen muuttumista moderniksi palveluyhteiskunnaksi.

– Palvelutyön verotusta pitäisi tarkastella kokonaisuutena. Palkkaverotuksen suunnitelmallinen keventäminen olisi rakenne- eikä suhdannepolitiikkaa, kun paljon työllistävien kuluttajapalvelujen kehittämisestä tulisi nykyistä houkuttelevampaa, Pekkala toteaa tiedotteessa.

Hänen mielestään tulevaisuudessa tarvitaan korkeaa työllisyysastetta, minkä saavuttamisessa yksityiset palvelualat ovat avainasemassa.

– Nykyinen veropolitiikka ei tue tätä tavoitetta. Asian on pakko nousta seuraavaan hallitusohjelmaan, Pekkala arvioi.

Työasuntovähennyksen nostaminen 450 euroon on Kaupan liiton mukaan myönteinen esitys. Se helpottaa työvoiman liikkuvuutta, mikä on tärkeää, kun monilla aloilla on pulaa osaavasta työvoimasta.

Kaupan liitto on pettynyt siihen, ettei valtiovarainministeriössä ole valmisteltu lakimuutosta, jolla poistettaisiin verovapaus EU:n arvonlisäveroalueen ulkopuolelta myytyjen vähäarvoisten tavaroiden maahantuonnilta. Nyt suomalainen kauppa joutuu odottamaan vuoteen 2021, jolloin sisämarkkinoita syrjivä verovapaus poistetaan koko EU:n alueelta. Liitto muuistuttaa, että Ruotsi on jo tehnyt vastaavan muutoksen.