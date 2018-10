Kaupan liitto toivoo tuloveron alennusta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Palveluiden raskaan verotuksen keventäminen parantaisi niiden kilpailukykyä ja loisi talouskasvua.

Kaupan liitto on julkistanut hallitusohjelmatavoitteensa ensi vuoden eduskuntavaaleja varten. Liiton mielestä Suomen kansantalouden kannalta on välttämätöntä, että työllisyysaste nousee seuraavalla hallituskaudella vähintään 75 prosenttiin.

– Tarvitaan kunnianhimoisia työllisyystekoja. Kauppa haluaa tulevaisuudessakin tarjota työtä, toimeentuloa ja hyvinvointia koko Suomessa. Siksi olemme laatineet Työllisyyden, talouden ja ilmaston tulevaisuusohjelman 2019–2023, jossa esitämme konkreettisia ratkaisuja päättäjille, kertoo Kaupan liiton hallituksen puheenjohtaja, K-ryhmän pääjohtaja Mikko Helander tiedotteessa.

Kaupan liiton tärkeimpiä tavoitteita on tuloveron alentaminen. Se keventää palveluiden raskasta verotusta, parantaa niiden kilpailukykyä ja luo talouskasvua.

Toinen tärkeä tavoite on, että työn vastaanottaminen on aina kannattavaa. Byrokratialoukkuja on purettava ja esimerkiksi osa-aikatyön palkka pitää pystyä sovittamaan yhteen reaaliaikaisesti sosiaaliturvan kanssa.

Lisäksi yritysten pitäisi voida tietyissä tilanteissa poiketa lisätyön tarjoamisvelvollisuudesta osa-aikaisille työntekijöille, kun kyse on esimerkiksi pitkäaikaistyöttömien, maahanmuuttajien tai syrjäytymisvaarassa olevien nuorten työllistämisestä.

Kaupan liitto kannattaa reilua kilpailua ja hyvin toimivia markkinoita.

– Vastuulliset vapaat markkinat ja kilpailu ovat aina asiakkaan etu. Siksi on perusteltua jatkaa alkoholimyynnin vapauttamista ja aloitettava apteekkimonopolin purkaminen, Helander huomauttaa.

Kaikilla on liiton mukaan myös oltava tasapuoliset kilpailuedellytykset, toimivatpa ne kotimaassa tai ulkomailla.

– Suomalainen kauppa on kivikovassa kansainvälisessä kilpailussa. Sen vuoksi kansainvälistä verkkokauppaa suosivat verotus- ja tullisäännöt pitää poistaa ja taata kotimaiselle kaupalle tasavertaiset kilpailuedellytykset, Helander painottaa.

Lisäksi Helander muistuttaa, että autoverotusta pitää siirtää portaittain hankinnan verotuksesta käytön verotukseen. Se parantaa hänen mukaansa kotimaisen autokaupan kilpailukykyä.