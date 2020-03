Kaupan liitto: Konkurssiaalto uhkaa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kaupan liitto kiirehtii hallitukselta päätöstä yrityksille kohdennettavista suorista tuista muun muassa vuokrakustannuksiin.

Kaupan liiton toimitusjohtaja Mari Kiviniemen mukaan erikoiskaupalle koronaepidemian aiheuttama tilanne on kriittinen, joten ratkaisuja tarvitaan nopeasti.

Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan ELY-keskusten avustuksia voi jatkossa käyttää myös palkkojen ja vuokrien maksuun, ja tämän mahdollistavaa asetusta oltaisiin parhaillaan laatimassa.

Vaikka asetuksen juridiset muodot saataisiinkin aikaan ensi viikolla, asia olisi välttämätöntä pystyä vahvistamaan alustavasti mahdollisimman pian. Kauppa esittää, että ratkaisua haetaan muiden Pohjoismaiden käyttöön ottamista suoran tuen muodoista.

Kaupan liiton mukaan erityisesti kivijalkamyymälöissä ja kauppakeskuksissa toimivassa erikoiskaupassa yritysten liikevaihdot ovat pudonneet jopa 80–90 prosenttia normaalitilanteeseen verrattuna.

Näissä yrityksissä vuokrakustannukset ovat henkilöstön ohella merkittävin kiinteä kustannus. Myös myymättä jääneet varastot rasittavat yritysten taloutta. Vuokranantajina toimivat yritykset, kuten erilaiset kiinteistösijoitusyhtiöt, eivät ole poikkeusoloista huolimatta olleet aina valmiita neuvottelemaan vuokranalennuksista.

Pk-yrityksellä ei liiketilan vuokrasopimussuhteessa ole käytännössä juurikaan neuvotteluvoimaa, mikäli vuokranantajalla ei ole halua muutokseen.

Kiviniemen mukaan tilanne uhkaa johtaa kaupan alalla konkurssiaaltoon.

– Tämän estäminen edellyttää hallitukselta nopeita päätöksiä. On hyvä, että hallitus on kuullut erikoiskaupan viestejä ja ripeästi lisännyt usealla sadalla miljoonalla Business Finlandin ja ELY-keskusten kautta jaettavien suorien tukien määrää. Välttämätöntä kuitenkin on, että suoria tukia voidaan myöntää myös vuokrakustannusten kompensoimiseksi, koska lainoitus ja lisävelkaantuminen eivät varsinkaan pk-yritysten kohdalla käytännössä tule kyseeseen. Myös vuokranantajien tulee osallistua kriisin kustannusten jakamiseen, hän sanoo.

Ratkaisua vuokrakustannusten tuomiin ongelmiin voi hakea vaikka Tanskan, Ruotsin ja Norjan toimista.

– Pohjoismaisissa tukimalleissa muun muassa vuokrakustannuksia kompensoidaan suoralla tuella vuokralaiselle, mikäli vuokralaisen liikevaihto on pudonnut merkittävästi. Tukeen voi olla oikeutettu myös vuokranantaja. Tämä kannustaisi ja nopeuttaisi neuvotteluja vuokranalennuksista: jos vuokranantaja suostuisi tilapäisiin vuokranalennuksiin, osa alennuksesta hyvitettäisiin suorana tukena vuokranantajalle, Kaupan liiton johtava asiantuntija Janne Koivisto sanoo.

Mari Kiviniemen mukaan nyt tarvitaan nopeasti vahvistus siitä, että vuokratukea on tulossa, vaikka itse mallin yksityiskohdat vahvistuisivat myöhemmin.

– Päättäjien täytyy myös Suomessa tehdä kaikkensa, jotta konkurssiaalto vältetään. Yritysten suoria tukia tarvitaan, sillä lainoitus ja lisävelkaantuminen eivät pk-yritysten kohdalla käytännössä tule kyseeseen, hän tiivistää.