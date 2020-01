Kaupan ja kiinteistöpalveluiden sopimukset päättyvät

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kaupan ja kiinteistöpalvelualan sopimuskaudet päättyvät ensi perjantaina.

Tällä viikolla palvelualalla neuvotteluja käydään kaupan, kiinteistöpalvelualan, Veikkauksen, Alkon, Golfalan sekä Suomen Kansallisoopperan teknisten työntekijöiden työehdoista.

Palvelualojen ammattiliitto PAM neuvottelee kevään aikana työehtosopimukset yksityisille palvelualoille. Sopimusten piirissä on kaikkiaan yleissitovuuden kautta noin 400 000 työntekijää.

PAMin tavoitteena on tes-kierroksella elämiseen riittävä palkka ja työaika. Välineitä tähän tavoitteeseen ovat selkeät palkankorotukset, elämiseen riittävien työtuntien takaaminen sekä kiky-sopimuksen määrittelemien talkootöiden lopettamien.

Tähän mennessä neuvottelut ovat edenneet yhteistä tilannekuvaa kartoittaen. Kullakin alalla on omat erityiskysymyksensä, mutta yhteisenä nimittäjänä on halu päästä neuvotteluteitse eroon kiky-tunneista.

Kaupan työehtosopimusneuvotteluja on käyty myös viime viikonloppuna. Tähän mennessä neuvotteluissa on perustettu neuvottelijoista koostuva ryhmä käsittelemään paikallista sopimista ja luottamusmiesten asemaa. Lisäksi neuvottelupöydällä on ollut PAMin mukaan myös esimiesten työehtosopimus sekä työaikaan liittyvät kysymykset.

Kiinteistöpalvelualan neuvotteluissa molemmat osapuolet tuovat tiistaina tarkennetut tekstiesityksensä neuvotteluun. Kiinteistöpalvelualalla huomiota kiinnitetään muun muassa tekstien selkeyttämiseen ja ymmärrettävyyteen. Tämä toivotaan helpottavan määräyksien noudattamista alan yrityksissä.

Perjantaina PAMin hallitus kokoontuu käsittelemään neuvottelutilannetta. Viime kokouksessaan 16.1. PAMin hallitus irtisanoi muuttopalvelualan sopimuksen lisäksi tulostusalan työehtosopimuksen ja asiakaspalvelu- ja telemarkkinointialan työehtosopimuksen päättymään helmikuun lopussa.

Lisäksi hallitus irtisanoi useita sopimuksia, jotka päättyvät maaliskuun lopussa. Maaliskuun lopussa päättyvät esimerkiksi matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajanpalveluiden työehtosopimukset ja apteekin sopimus.