Alberto Claramunt: Kauniita puhui hallitus ja törmäsi viestintään

Hyvin selvästä pääministerin artikulaatiosta huolimatta hallituksella on ollut viestintäongelma.

Kansanedustaja Emma Karin (vihr.) myötäeläviä puheenvuoroja siteerataan usein. Hän on siis kansanedustaja, josta piti aikanaan tulla joidenkin vihreiden ydinvaikuttajien mielestä puolueen puheenjohtaja Touko Aallon sijaan. Puoluekokous päätyi Aaltoon.

Tuli kuunneltua tiistaina eduskunnan täysistuntoa, siellä keskusteltiin julkisen talouden suunnitelmasta. Puhe on puhetta. Koronan taloudellista kriisiä aletaan ottaa vastaan todenteolla budjettiriihessä elokuussa ja sitä seuraavissa kahdessa budjetissa ennen hallituksen vaihtumista. Jos oletamme nykyisen jatkavan koko vaalikauden loppuun.

Emma Karikin lausui eduskunnassa debatin lopuksi ja brändilleen uskollisena: ”Suomen valtio ottaa iskun vastaan kansalaisten ja yritysten puolesta.” Tuo on yhtä uljaasti ja odotuksia herättävästi todettu kuin seuraava hallituksen suusta useasti kuultu linjaus: ”Rakennamme tien kriisistä ulos” tai ”Suomi on jälleenrakennettava”. Viimeksi mainittua valtiovarainministeri Katri Kulmuni mielellään käyttää osoittaakseen kai jonkinlaista sota-ajan henkeä ja historiallista omaa ymmärrystä. Onhan siinä valoakin, koska sotaahan seuraa aina kova talouskasvu.

***

Suomea johtavat nyt selvästi itseään ilmaisevat uuden sukupolven poliitikot. Suurin ero näkyy pääministerissä. Sanna Marin suorastaan nauttii saadessaan lausua paperiin painetun hallituksen tahtotilan, kun häntä vertaa Antti Rinteeseen, joka taisteli saadakseen sanottuaan asiansa. Tästä on tehty johtopäätöksiä, että meillä olisi nyt parempi pääministeri kuin ennen.

Nämä johtopäätökset ovat yhtä hätiköityjä kuin Marinin hallituksen tekemät yritystuki- ja suojavarustepäätökset. Jälkimmäisestä vastuun kantoi HVK, joka ainakin Ilta-Sanomien tietojen mukaan joutui hutiloimaan STM:n paineen alla. Ensin siis kaikki oli hyvin, varusteita oli riittävästi, homma hoituu eikä tarvita EU:n yhteistilaukseen mennä mukaan. Sitten iski paniikki ja saatiin epämääräistä tavaraa Kiinasta epämääräisten myyjien kautta. Lopulta seuraamme korkeiden virkamiesten ja ministereiden julkista kinaa.

On selvää, että paine on valtava virkakoneistossa ja hallituksessa. Yhtä lailla poliittisen opposition on mietittävä, missä kohtaa on järkevää ja soveliasta kritisoida. Pikkuinen piikittely osuu omaan nilkkaan, ja se tuomitaan hallitsevien toimesta suorastaan epäisanmaallisena puuhasteluna. Klassista politikointia sekin.

Hallitus ansaitsee tunnustuksen siitä, että Suomen koronastrategiaa ollaan kääntämässä laumasuoja-ajattelusta kohti hybridimallia, jossa pyritään tukahduttamaan ja avaamaan osaa yhteiskunasta samaan aikaan. Uhri- ja tartuntamäärien perusteella Suomella ei ole juuri nyt suurta hätää.

***

Hyvin selvästä pääministerin artikulaatiosta huolimatta hallituksella on ollut viestintäongelma. Se ei ole koskaan tunnustanut strategian muuttuneen jostain johonkin.

Tarvittiin esimerkiksi tasavallan presidentti toteamaan laumasuojasta luovutun. Sitähän sovelletaan Ruotsissa. Vasta myöhemmin tiedetään, kuka onnistui parhaiten, mutta varmaa on, että Ruotsi ottaa riskiä ja pelissä ovat ihmishenget.

Selvää vastausta ei ole saatu siihenkään, miksi STM:n arvio suojamaskeista oli alkuun niin minimaalinen. Ei ole tunnustettu, että taudinkuva oli Suomessa vääristynyt helmikuun loppuun saakka. Maskit mitoitettiin väärin, vaikka New Yorki Timesia myöten Suomen varautumista hehkutettiin. Epäselvää on edelleen, kannustetaanko esimerkiksi joukkoliikennevälineissä matkustavia ihmisiä suojaamaan itsensä maskilla. Tätä ehdottaa kokoomus uudessa avauksessaan.

Business Finlandin rahanjakoa selvitetään niin ikään. On ymmärrettävää, että rahaa on tarvittu nopeasti yrityksille, mutta ns. kehittämishankkeisiin kohdentaminen on teennäistä, kun kyse on kassakriisistä. Peräti irvokkaalta tuntuu se, että Postin toimitusjohtajan konsulttifirma nappaa kymppitonneja suljettuna olevien ravintoloiden odottaessa omaansa.

***

Hallitus kertoo keskiviikkona illalla, miten se linjaa koronaepidemian hoitoa. Isot kesätapahtumat jäänevät väliin ja toisaalta kouluja ehkä avataan vielä ennen kesälomia.

Ravintoloita on vaadittu avattavaksi porrastetusti. Yhteiskunnan avaaminen olisi helpompaa, jos samassa yhteydessä annetaan suosituksia toiseen suuntaan ja jos käytössä olisi tarvittavat suojavarusteet. Eli siis voitaisiin edetä niin sanotun hybridimallin mukaisesti jäljittäen, eristäen ja samalla yhteiskunnan toimintoja avaten.

Toivottavasti tilanne selkiytyy vielä tänään. Hyvän sanoituksen lisäksi tarvitaan terävää mieltä.

Alberto Claramunt Alberto Claramunt on Verkkouutisten ja Nykypäivän päätoimittaja.