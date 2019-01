Kaukaisesta galaksista havaittu toistuvia radiosignaaleja

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Toistuva radiosignaali on havaittu vain kerran aikaisemmin.

Kanadassa sijaitseva teleskooppi on havainnut salaperäisiä radiosignaaleja kaukaisesta galaksista, kertoo The Independent.

Tiedemiehet havaitsivat kaikkiaan kolmetoista radiopursketta, joista yksi oli toistuva. Vastaavanlainen signaali on havaittu vain kerran aikaisemmin.

Nopea ja toistuva signaali tuli tiettävästi 1,5 miljardin valovuoden päästä. Sen aiheuttajaa ei tiedetä. Joidenkin tutkijoiden mukaan purskaukset ovat saattaneet syntyä tähtien räjähdyksestä tai jopa kaukaisella planeetalla elävän sivilisaation toimesta.

Radiopurskeet kestävät vain millisekunnin, mutta niissä on valtavasti energiaa. Tähän mennessä purkauksia on havaittu kuusikymmentä, mutta suurin osa niistä on ollut yksittäisiä välähdyksiä.