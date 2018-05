Kauhunhetket kymmenessä kilometrissä: Ikkuna irtosi, lentäjä ulos

Sichuan Airlines -lentoyhtiön Airbus A319 -matkustajakone joutui tekemään hätälaskun maanantaina sen jälkeen, kun yksi ohjaamon ikkunoista yllättäen irtosi kesken lennon.

Turvavyö pelasti lennon perämiehen, joka imeytyi osittain ulos koneesta.

Kiinalaisessa sosiaalisessa mediassa on hehkutettu kapteeni Liu Chuanjiania, joka laski nopeasti koneen korkeutta ja teki manuaalisen hätälaskun Chengdun lentokentälle.

Liun mukaan kone oli saavuttanut juuri noin kymmenen kilometrin lentokorkeuden, kun ohjaamosta kuului valtava rysäys.

Ohjaamon ilmanpaine romahti ja lämpötila laski. Liu huomasi, että yksi ikkunoista puuttui.

– Emme saaneet mitään varoitusta. Ikkuna vain yhtäkkiä repesi ja pamahti kovaa. Seuraavaksi huomasin, että perämieheni oli imeytynyt puoliksi ulos, Liu kertoo.

– Kaikki tavarat lensivät ilmaan ohjaamossa. Suurin osa laitteista ei toiminut, enkä kuullut radiota. Kone tärisi niin rajusti, etten voinut lukea mittareita.

Perämies sai tapauksesta lopulta vain naarmuja ja venähtäneen ranteen. Kiinan ilmailuviranomaisten mukaan yksi lentoemäntä loukkantui lievästi, kun kone menetti nopeasti korkeutta.

– Yhtäkkiä happinaamarit putosivat. Kone syöksyi alas parin sekunnin ajan, ennen kuin sen kulku vakautui jälleen, matkustaja kertoo.

South China Morning Postin mukaan kaikki 119 matkustajaa selvisivät vammoitta. Sichuan Airlinesin lento 3U8633 oli matkalla Chongqingistä Tiibetin Lhasaan.

Viranomaiset tutkivat parhaillaan tapausta.

Data and playback from #3U8633 , which lost its right main windscreen in flight, available at https://t.co/XgIc59PkuW https://t.co/XSIYK0mg09

Sichuan 3U8633 from Chongqing to Lhasa diverted to Chengdu. Lost one windshield at FL332. Descend to FL240 due to high terrain (@flightradar24 data). Cabin decomp. FCU failure and some parts sucked out. Landded safely with bust tires. One pilot and one cabin crew injured. pic.twitter.com/8aViRZoOE0

— ChinaAviationReview (@ChinaAvReview) May 14, 2018