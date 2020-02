Kauhuluvut: Oikeat tilastot koronaviruksesta saattoivat vuotaa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kiinalaisyhtiön sivustolla julkaistiin virallisia lukuja rajusti korkeammat arviot tautiin kuolleista.

Kiinalaisen Tencent-yhtiön epäillään paljastaneen vahingossa koronavirukseen sairastuneiden ja menehtyneiden todellisen määrän.

Taiwan News -lehden mukaan Tencent näytti virusepidemiaa seuraavalla ”Epidemic Situation Tracker”-verkkosivullaan tammikuussa hetkellisesti tietoja, jotka olivat huomattavasti Kiinan virallisia tartuntalukuja korkeampia. 2019nCoV-tiedot muutettiin pian virallisen linjan mukaiseksi.

Helmikuun 1. päivänä virukseen sairastuneiden määräksi ilmoitettiin 154 023 eli kymmenen kertaa aiemmin kerrottua enemmän.

Epäiltyjä tapauksia oli sivun mukaan 79 808 eli nelinkertainen määrä virallisiin lukuihin verrattuna.

Parantuneita kerrottiin olevan 300 sijasta vain 269 ja menehtyneitä 24 859. Viranomaisten mukaan kyseisenä päivänä virukseen kuolleita oli vain 300. Tencent muutti lukuja myöhemmin vastaamaan virallisia tietoja.

Vaihtelu on herättänyt arveluita siitä, että todelliset luvut olisivat tulleet esiin teknisen virheen tai tahallisen vuodon seurauksena. Wuhanin terveydenhuoltojärjestelmän kuormittumisen vuoksi osa sairaustapauksista voi jäädä raportoimatta. On myös väitetty, että osa kuolemista on tilastoitu muiden syiden nojalla.

Helmikuun 1. päivä hetkellisesti näkynyt luku 154 023 sairastuneesta on hyvin lähellä Hongkongin yliopiston tutkijaryhmän esittämää mallia, joka julkaistiin myös arvostetussa Lancet-lehdessä. Sen mukaan tautitapauksia olisi ollut samana päivänä noin 150 000.

Laskelman mukaan keskimääräisellä 2,68 tartunnalla tautitapaukset kaksinkertaistuvat 6,4 päivän välein. Mallissa otettiin huomioon Kiinan sisäinen ja kansainvälinen matkailu.

Tutkijoiden mukaan tartuntoja olisi tällä hetkellä pelkästään Wuhanissa noin 300 000.