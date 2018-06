Kauhujen tietyö Afganistanissa: 19 kaapattu, miljoonat katosivat

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Valtatien rakentaminen ei ole edennyt neljään vuoteen.

Yhdysvaltain rahoittamaa valtatietä on rakennettu Afganistanissa 12 vuotta, mutta vain 15 prosenttia tiestä on valmistunut. Myös projektille myönnetyistä varoista suuri osa on jo kulutettu, kertoo NBC.

Yli 200 kilometrin pituisesta tiestä oli tarkoitus rakentaa yksi Afganistanin valtaväylistä, joka olisi yhdistänyt Qeysarin ja Lamanin kaupungit.

Tieprojektin tilintarkastajien mukaan rakennustöitä on hidastanut Afganistanin vaikea turvallisuustilanne. Tähän mennessä 19 tietyömiestä on kaapattu ja yksi on kuollut.

Afganistanin viranomaisten mukaan vaaralliseen tieprojektiin on lähes mahdotonta löytää työntekijöitä väkivallan uhan takia. Afganistanista lähes 15 prosenttia on Talibanin hallinnassa. Lisäksi ISIS ja muut terroristijärjestöt tekevät jatkuvasti verisiä iskuja afganistanilaisia siviilejä vastaan.

Rakennustyö ei ole edennyt lainkaan vuoden 2014 jälkeen. Turvattomuuden lisäksi myös urakoitsijoiden epäpätevyys ja väärinkäytökset ovat hidastaneet valtatien rakentamista. Yksi urakoitsijoista erotettiin taannoin, sillä tämä ei onnistunut rakentamaan tuumaakaan tietä. Siitä huolimatta hänellä erääntyi yli 25 miljoonan dollarin edestä aliurakoitsijoiden laskuja.

NBC:n mukaan Yhdysvallat on käyttänyt Afganistaniin enemmän rahaa kuin Euroopan jälleenrakentamiseen toisen maailmansodan jälkeen. Miljardipanostuksista huolimatta maan infrastruktuurin rakentaminen junnaa pahasti paikallaan.