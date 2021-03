Katupöly heikentää taas ilmanlaatua

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ilmanlaatu on tällä hetkellä paikoin huono pääkaupunkiseudulla.

Helsingin seudun ympäristöpalveluiden (HSY) mittausten mukaan ilmassa on tänään paljon katupölyä, ja pölyäminen todennäköisesti jatkuu lähipäivinä. Pölyisintä on vilkasliikenteisillä alueilla.

– Ilmanlaatu on tällä hetkellä paikoin huono pääkaupunkiseudulla. Katupölyä on runsaasti ilmassa erityisesti vilkkaasti liikennöityjen katujen ja teiden varsilla. Sääennusteen mukaan viikosta on tulossa aurinkoinen, joten katupöly heikentää ilmanlaatua tällä viikolla, kertoo HSY:n ilmansuojeluasiantuntija Nelli Kaski.

Katupöly on pääasiassa talven aikana syntynyttä autojen renkaiden jauhamaa asfalttia ja hiekoitussepeliä. Erityisesti nastarenkaat kuluttavat asfalttia ja tuottavat siten katupölyä.

Pöly nousee ilmaan kuivilta kaduilta liikennevirtojen ja tuulen nostattamana. Tällöin hiukkaspitoisuudet voivat kasvaa pääkaupunkiseudulla hetkittäin jopa kymmenkertaisiksi normaaliin verrattuna. Pölyä on yleensä eniten ilmassa maalis–huhtikuussa, mutta pölyisyys vaihtelee sään mukaan.

Haitallista terveydelle

Katupöly voi aiheuttaa ärsytysoireita kuten nuhaa, yskää sekä kurkun ja silmien kutinaa kenelle tahansa, myös terveille aikuisille.

Erityisen haitallista katupöly on ilmansaasteille herkille väestöryhmille kuten astmaatikoille, pienille lapsille, iäkkäille sekä sepelvaltimo- tai keuhkoahtaumatautia sairastaville. Katupöly pahentaa usein sydän- ja hengityssairaiden oireita.

– Katupölystä aiheutuvia oireita voi lievittää välttämällä vilkasliikenteisiä alueita ja etenkin urheilua vilkkaiden katujen varsilla, Kaski sanoo.

Ennen katujen varsinaista puhdistusta pölyämistä vähennetään myös kastelemalla katupintoja laimealla kalsiumkloridiliuoksella. Se pitää pinnan kosteana ja sitoo pölyä kadun pintaan.

Voit ehkäistä keväistä pölyämistä omalta osaltasi:

• Vältä tarpeetonta henkilöauton käyttöä.

• Valitse kitkarenkaat talvirenkaiksi.

• Vaihda kitka- ja nastarenkaat heti sään salliessa kesärenkaisiin.

• Vältä pientareilla ajoa pölyisillä alueilla.

• Jos sinulla on auto, muista noudattaa ajoneuvojen siirtokehotuskylttejä. Katujen puhdistaminen hidastuu huomattavasti, jos väärin pysäköityjä autoja joudutaan siirtelemään.

• Jos poistat hiekkaa omalta pihaltasi, poista se kosteana. Älä käytä lehtipuhallinta.