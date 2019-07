Katumellakassa sekoitettiin pirtelöihin sementtiä

Oregonissa sijaitsevassa Portlandissa rajuksi yltyneessä katumellakassa heiteltiin poliisin mukaan sementtiä sisältäneitä pirtelöitä, Portlandin poliisi kertoo Twitterissä.

Mellakka sai alkunsa, kun poliittinen vasemmisto otti kadulla yhteen oikeistolaisen ryhmittymän kanssa.

– Poliisi neuvoo väkijoukkoja poistumaan kadulta jalkakäytäville. Poliisia on heitetty munilla ja pirtelöillä, Portlandin poliisin Twitter-tilillä kerrottiin lauantaina.

Myöhemmin poliisi ilmoitti, että pirtelöihin oli todennäköisesti sekoitettu sementtiä.

– Poliisi on saanut tiedon, että joissakin tänään mielenosoituksissa heitetyissä pirtelöissä oli sekoitettuna nopeasti kuivuvaa sementtiä. Kannustamme jokaista tänään aineesta osuman saaneen raportoimaan siitä poliisille, poliisi tviittaa.

Ainakin journalisti Andy Ngon ja yhden poliisin kerrotaan saaneen osuman pirtelöiskuissa.

Police have received information that some of the milkshakes thrown today during the demonstration contained quick-drying cement. We are encouraging anyone hit with a substance today to report it to police.

— Portland Police (@PortlandPolice) June 29, 2019