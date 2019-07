”Katsokaa Unkaria, katsokaa Puolaa, katsokaa Moogaa”

Demokraattien presidenttiehdokkaaksi pyrkivää Joe Bidenia haastateltiin CNN:llä.

Ohessa näkyvässä videopätkässä hän sanoo CNN:llä seuraavasti:

– Katsokaa mitä tapahtuu (Vladimir) Putinin kanssa. Putin yrittää tehdä tyhjäksi vaalimme, hän tekee tyhjäksi vaaleja Euroopassa. Katsokaa mitä tapahtuu Unkarissa, katsokaa mitä tapahtuu Puolassa, katsokaa mitä tapahtuu Moogassa. Katsokaa mitä tapahtuu. Luuletteko että niin olisi tapahtunut minun vahtivuorollani tai Barackin vahtivuorolla? Ette voi vastata, mutta lupaan että niin ei olisi käynyt, eikä käynyt.

Moogan sijaan Biden saattoi puhua Mogasta. Venäjän väitetty vaalivaikuttaminen USA:n 2016 presidentinvaaleissa tapahtui Bidenin ja Barack Obaman kaudella.

Biden: “Look what’s happening in Hungary, Look what’s happening in Poland, Look what’s happening in Mooga!!!”

Vice President Biden is pictured here visiting Moogarians to discuss a new strategic arms deal. The exclusive Moogarian weapons contract was awarded to Hunter Biden. pic.twitter.com/8PZlOH7XWf

— TheLastRefuge (@TheLastRefuge2) July 7, 2019