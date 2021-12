Katso veromuutokset: Nämä näkyvät ensi vuonna kukkarossa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Palkansaajien veroprosentit ja kunnallisverot pysyvät jotakuinkin samoina vuonna 2022.

Veronmaksajain Keskusliiton vuoden 2022 veromuutoksia koskevasta koosteesta selviää, että palkansaajien veroprosentit ja eläkkeensaajiien laskevat noin 0,1 prosenttiyksikköä.

Kunnallisvero pysyy ennallaan 281 kunnassa, nousee 16:ssa ja laskee 12:ssa. Koko maan keskimääräinen kunnallisveroprosentti pysyy ennallaan noin 20 prosentissa.

Kaksivuotisessa kokeilussa kotitaloustyön sekä hoiva- ja hoitotyön vähennyskelpoista enimmäismäärää korotetaan 2 250 eurosta 3 500 euroon. Samalla korvausprosentti nousee nykyisestä 40:stä 60:een.

Koska vuonna 2023 on tarkoitus poistaa asuntolainojen korkovähennys kokonaan, on se vuonna 2022 enää vain 5 prosenttia. Vielä vuonna 2021 se on ollut 10 prosenttia.

Ykkösoluen eli 0,6-2,8 %:n vahvuisten oluiden verotus kiristyy vähän ja kakkosoluen eli 2,9-3,5 %:n vahvuisten verotusta kevenee jonkin verran. Tupakka-askin hinta kallistuu noin 50 senttiä ja sätkätupakan 1,5 euroa. Koronatestien arvonlisävero poistetaan väliaikaisesti ensi vuoden ajaksi. Viiden euron kotitestin hinnan tulisi pudota näin euron, jos vähennys vaikuttaa täysimääräisesti hintaan.

Täyssähköautot vapautetaan autoverosta ja vastaavasti niiden ajoneuvoveron perusveroa korotetaan 65 eurolla per vuosi. Ajoneuvoveron korotus ei koske aiemmin käyttöönotettuja täyssähköautoja. Samoin vähäpäästöisten työsuhdeautojen verotusarvoa alennetaan 85 eurolla kuukaudessa vuosille 2022–2025.

Kaikki veromuutokset esimerkkilaskelmineen löytyvät Veronmaksajain Keskusliiton sivuilta.