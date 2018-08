Katso tästä: Vihreiden nuorten opasvideo palautuslentojen estämiseksi

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

’Niin kauan kuin et istu alhaalla, lentokone ei saa liikkua’, vihreät opastavat.

Euroopan vihreät nuoret FYEG julkaisi 20. kesäkuuta reilun kolmen minuutin pituisen videon Facebookissa ja Youtubessa.

– Niin kauan kuin Euroopan hallitukset eivät toimi, me teemme kansalaistottelemattomuutta pysäyttääksemme palautuskoneiston!, videon saatteessa todettiin.

Videon pääosassa kuvitteellisella lennolla on FYEG:n toinen puheenjohtaja Katri Ylinen. Hän esiintyy lentoemäntänä, joka alun turvakuulutuksissa kehottaa matkustajaa myös katsomaan ympärilleen, olisiko näkyvillä ketään käsistä sidottuina tai virkailijoiden pideltävänä.

Videolla annetaan yksityiskohtaisia ohjeita, mitä tällöin tulee tehdä. Matkustajaa muun muassa kehotetaan yrittämään puhumista palautettavan kanssa, dokumentoimaan tapahtumat, vetoamaan koneen kapteeniin, levittämään tietoa tilanteesta muille matkustajille ja yrittämään saada ”heidän solidaarisuuttaan”.

– Niin kauan kuin et istu alhaalla, lentokone ei saa liikkua. Sanonpa vain (just saying), juontaja toteaa.

Samaan aikaan videolla matkustajia esittävät nousevat kädet puuskassa ylös istuimiltaan.

Rikosoikeuden professori Matti Tolvanen sanoo Ylelle, että videolla esiintymisessä voi olla kyse rikokseen yllyttämisestä tai julkisesta kehottamisesta rikokseen.

LUE MYÖS:

Näillä sanoilla lainsäädäntösihteeri kehotti koneessa muitakin seisomaan