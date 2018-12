Katsastuksessa lainvastaista toimintaa Turun AMK:ssa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Turun ammattikorkeakoulu myöntää, että sen katsastustoiminnassa on ilmennyt lainvastaisuuksia.

Iltalehti nosti aiemmin tänä vuonna esille mahdollisia epäselvyyksiä Turun ammattikorkeakoulun katsastustoiminnassa. Asiaa selvitettiin keväällä sekä sisäisesti että Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin toimesta. Kun tilanteesta ei saatu varmuutta, siirtyi tutkintavastuu poliisille, joka jatkaa edelleen tutkintaa.

Turun ammattikorkeakoulun rehtori Vesa Taatilan tiedotteen mukaan koulun sisällä on tullut esille, että autojen maahantulokatsastuksia on suoritettu sekä lakien että AMK:n omien ohjeitten vastaisesti. Virheellinen toiminta on pääosin tapahtunut vuosina 2010–17.

– Olemme syvästi pahoillamme tapahtuneesta. Omavalvonnassamme on tässä kohtaa ollut puutteita ja pyydämme tätä nöyrästi anteeksi kaikilta, joita asia koskee. Olemme ryhtyneet toimenpiteisiin, ettei vastaavaa pääse jatkossa tapahtumaan toiminnassamme. Haluamme myös kiittää Iltalehteä asian ottamisesta esille, toteaa Taatila.

– Odotamme poliisitutkinnan ja mahdollisen oikeusprosessin tulosta asiassa ennen kuin päätämme, mihin toimenpiteisiin ammattikorkeakoulun osalta ryhdymme, hän lisää.

Turun AMK on kesällä lakkauttanut oman katsastustoimintansa ja jatkaa katsastuskoulutusta yhteistyössä kumppaniyrityksen kanssa.

– Toiminnan edellytyksiä tarkasteltiin sen jälkeen, kun media nosti esille mahdollisia epäselvyyksiä toiminnassa. Sisäisen tarkastuksen ja auditoinnin jälkeen tulimme siihen johtopäätökseen, että koska katsastuspalvelu ei ole ydintoimintaamme ja sen tuomat tuotot olivat pienet verrattuna toiminnan aiheuttamiin kuluihin ja hallinnollisiin velvoitteisiin, on järkevämpää jatkaa yhteistyömallilla, sanoo Taatila.

Katsastuskoulutus Turun ammattikorkeakoulussa jatkuu edelleen.