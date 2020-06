Katri Kulmunista kantelu oikeuskanslerille – ministerivastuuasia?

Oikeuskansleria pyydetään selvittämään, syyllistyikö ministeri moitittavaan tekoon euroryhmän kokouksessa.

Liberaalipuolue on tehnyt kantelun oikeuskanslerille Katri Kulmunin (kesk.) toiminnasta valtiovarainministerinä.

Liberaalipuolue pyytää oikeuskansleria selvittämään, onko Kulmuni syyllistynyt sellaiseen moitittavaan tekoon, joka tulee käsitellä perustuslain 115 § mukaisesti ministerivastuuasian vireillepanona, kun hän mahdollisesti sivuutti perustuslakivaliokunnan oikeudellisesti sitovan neuvottelumandaatin.

Kulmuni toimi Suomen neuvottelijana euroryhmässä huhtikuussa 2020 tehtäessä päätöstä, jonka mukaan Euroopan vakausmekanismi (EVM) voi myöntää eurovaltioille rahoitusta koronaviruspandemian terveydenhoitomenojen kattamiseen.

Perustuslakivaliokunta toteaa eilen keskiviikkona antamassaan lausunnossa, että euroryhmässä ja Eurooppa-neuvostossa on tehty huhtikuussa päätös, jonka mukaan Euroopan vakausmekanismin (EVM) tällä hetkellä käytössä olevasta 410 miljardin euron kapasiteetista on käytettävissä yli puolet eli 240 miljardia euroa Pandemic Crisis Support eli PCS-välineen kautta. Rahoitusta voidaan käyttää COVID 19-pandemiaan liittyviin terveydenhuollon, tarjottavan hoidon ja ennaltaehkäisemisen suoriin ja epäsuoriin kustannuksiin.

”Toisin kuin perustuslakivaliokunta on kannanotoissaan edellyttänyt, ohjelman kohdalla on sovittu, ettei siihen sovelleta EVM-sopimuksen mukaista yleistä talouspoliittista ehdollisuutta. Kun talouspoliittisen ehdollisuuden perusteena on ollut pyrkimys varmistaa, että velka maksetaan takaisin, riski siihen, ettei näin tapahdu on käytännössä nyt noussut, mikä käytännössä nostaa myös riskiä siihen, että Suomen tulee maksaa EVM:in lisää pääomaa”, perustuslakivaliokunnan lausunnossa todetaan.

Valiokunta on aiemmin korostanut, etteivät EVM-sopimuksen muutokset saa lisätä Suomen rahoitusvastuuta EVM-sopimuksen enimmäismääristä.