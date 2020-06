Katri Kulmunin viisikkoon jäämistä ihmetellään: Miten edes mahdollista?

Kokoomuksen kansanedustaja Sari Multala kummastelee keskustan puheenjohtaja Katri Kulmunin päätöstä jatkaa hallituksen viisikossa, vaikka ei enää ole ministeri. Kulmuni kertoi tiedotustilaisuudessa maanantaina, että hän esiintyy jatkossa viisikon keskustajäsenenä puolueen mandaatilla.

– Tarkoitus on, että ministeriryhmän johdossa jatkaa puolueen johtaja. Mitä tulee talouteen, siellä on valtiovarainministeri, puoluejohtaja neuvottelee muista kysymyksistä ja yksityiskohdista, Kulmuni sanoi ja kertoi myös pysyvänsä keskustan ministeriryhmän johdossa.

Sari Multala pitää ratkaisua ”vähintään erikoisena”

– #keskusta ratkaisu, jossa Kulmuni johtaa niin omaa ministeriryhmää kuin osana viisikkoa ilman ministerivastuuta on vähintään erikoinen. Neuvottelee ja sopii siis asiat, muttei vastaa siitä eduskunnalle eikä ole muodollista ministerivastuuta. Onko tämä edes mahdollista?, Sari Multala kysyy.

Vastaavia tilanteita on ollut historiassa aiemminkin. Finanssialan viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtajan Tuomo Yli-Huttulan mukaan näin on toimittu esimerkiksi 1990-luvulla, jolloin kokoomuksen puheenjohtajaksi valittu Sauli Niinistö johti kokoomuksen ministeriryhmää elokuusta 1994 maaliskuuhun 1995, vaikka ei itse ollut ministeri. Hänet valittiin kokoomuksen puheenjohtajaksi Pertti Salolaisen jälkeen. Tuolloin pääministerinä toimi keskustan Esko Aho.

– Toinen kysymys tietysti on, kuinka selkeää se on johtamisen kannalta, Multala sanoo.

Asiassa saattaa kuitenkin olla perustuslaillisia ongelmia. Turun yliopiston valtiosääntöoikeuden professori Veli-Pekka Viljanen sanoo Iltalehdelle pitävänsä valtiosäännön kannalta ongelmallisena tilannetta, että hallitukseen kuulumaton henkilö olisi tekemässä sen toiminnan kannalta keskeisiä poliittisia päätöksiä. Tämä johtuu siitä, että hallitukseen kuulumattomaan jäseneen ei voi kohdistaa epäluottamusta ja he ministereinä vastaavat oikeudellisesta vastuusta.

– Kun Kulmuni ei ole enää ministeri, hän ei ole enää siinä asemassa, että häneen voidaan kohdistaa näitä asetelmia, Viljanen toteaa IL:lle.

Keskustan päätös poikkeaa olennaisesti myös SDP:n mallista, jossa puoluetta virallisesti edustaa pääministeri Sanna Marin, ei puolueen puheenjohtaja Antti Rinne. Kaikki muut johtoviisikon jäsenet ovat myös valtioneuvoston jäseniä.

Tällaisia tilanteita on kuulemma ollut aiemminkin eli onnistuu ainakin periaatteellisella tasolla. Toinen kysymys tietysti on, kuinka selkeää se on johtamisen kannalta.

