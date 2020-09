Katri Kulmunin mielestä PS voisi olla osa keskustaa, muut näkivät eroja

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Annika Saarikon mukaan keskusta nousee vain sillä, että ehdokkaat kykenevät yhteistyöhön vaalin jälkeen.

Keskustan puheenjohtajaehdokkailta kysyttiin puoluekokouksessa Oulussa järjestetyssä tentissä, hukkasiko keskusta itsensä viime vaalikaudella.

– Keskusta viime vaalikaudella pelasti tämän maan talouden, ja se ei ole kuulkaa vähäpätöinen asia, keskustan puheenjohtaja Katri Kulmuni vastasi.

Myös kansanedustaja, keskustan varapuheenjohtaja Petri Honkonen sanoi, että Juha Sipilän (kesk.) johdolla pelastettiin Suomi.

Tentin juontaja Katri Makkonen kysyi, eivätkö suomalaiset osanneet kiittää keskustaa tästä.

Tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko (kesk.) vastasi, että viime vaalikauden suurin ongelma eivät olleet valitut ratkaisut.

– Me perustelimme asioita liian ylätason ajatuksella Suomen taloudesta, emmekä muistaneet kertoa riittävästi ihmisten arjesta, Saarikko sanoi.

Hän sanoi ymmärtävänsä, että oli vaikea selittää, miksi isoja uudistuksia tai heikennyksiä jouduttiin toteuttamaan.

– Meidän vaikeuskerroin on itse asiassa vielä kasvanut viimeisen vuoden aikana johtuen hallitusvastuusta, johon menimme vaalien jälkeen mukaan.

Saarikon mukaan nyt keskustassa pohditaan, oliko viime kauden politiikka keskustalaista politiikkaa ja nykyisestä hallituksesta mietitään, että ”mitä me täällä vihervasemmistolaisten kanssa tehdään”.

Saarikon mielestä tällainen pohdinta kumpuaa siitä, ettei keskustan oma identiteetti ole riittävän kirkas, vaan puolue peilaa olemassaoloaan suhteessa muihin puolueisiin.

– Puolue, jolla on oma linja ja selkeä käsitys olemassaolonsa tarkoituksesta, ei peilaa itseään siihen, onko kavereina oikealta vai vasemmalta tulevia, Saarikko sanoi.

Tapa tehdä politiikkaa erottaa perussuomalaisista

Kulmunin mielestä sekä vihreät että perussuomalaiset ovat liikkeitä, jotka olisivat voineet ”parhaimmillaan” syntyä keskustan sisälle.

– Viimeisten vuosikymmenten aikana on syntynyt kaksi liikettä, jotka parhaimmillaan voisivat molemmat olla keskustassa, koska moniääninen ja moniarvoinen keskusta menestyy, Kulmuni sanoi.

Hän totesi, että viime vaaleissa keskusta menetti 100 000 ääntä perussuomalaisille.

Saarikko sanoi, että keskustalla on paljon opittavaa siitä tavasta, miten perussuomalaiset kykenevät puhuttelemaan suomalaisia. Saarikon mielestä puolueilla on kuitenkin kaksi eroa.

– Toinen liittyy siihen, onko puolue kertomassa vain ongelmia vai tarjoamassa niihin myös ratkaisuja.

Toinen liittyy Saarikon mukaan isänmaallisuuteen. Hän sanoi, että häntä harmittaa perussuomalaisten yksinoikeus isänmaallisuuteen.

– Keskustan suhde suomalaisuuteen ei ole poissulkeva. Meidän isänmaallisuus ei rajoita ketään pois, Saarikko määritteli.

Petri Honkonen lisäsi, että keskusta ei suhtaudu vihamielisesti toisiin ihmisiin eikä vihan herättäminen ole puolueen tapa tehdä politiikkaa, ja se erottaa keskustan perussuomalaisista.

– Aiemmin EU-kriittisyys Suomen politiikassa purkautui keskustan kautta. Tämä ihmisten tyytymättömyys EU-ratkaisuihin purkautuu perussuomalaisten kautta. Siinä on meillä peiliin katsomisen paikka, Honkonen sanoi.

Yllätysehdokas kertoi, mikä meni pieleen

Yllätysnimenä puheenjohtajatenttiin ilmestyi moniammattilainen Jari Tasanen, joka oli ehdolla keskustan puheenjohtajaksi myös vuosi sitten Kouvolassa.

Tasanen näkemyksen mukaan viime vaalikausi meni pieleen, koska ”sote ajetiin tahallaan perustuslakiin”.

– Tein valmiin paperin. Jos Sipilä olisi vain noudattanut sitä, meillä olisi sote-maakuntahallinto voimassa. Sitten lähdettiin sinisen vaihtoehdon hulluuteen, joka oli parlamentarismille irvikuva. Ei ole ihme, jos takkiin tuli ja kansa tuomitsi koko puolueen epäonnistuneeksi, Tasanen sanoi.

Tasasen mielestä aate on kohdallaan, kunhan palautetaan puolueeseen ”demokratia, laki ja oikeus ja lopetetaan rikollinen toiminta”.

Juontaja Katri Makkonen pyysi puheenjohtajaehdokkailta kommentteja ”puolueen sisäisen opposition puheisiin”.

– Tämä kuvastaa keskustan paljon puhumaan kansanliikeluonnetta, Annika Saarikko sanoi ja viittasi koko puheenjohtajaehdokasrivistöön.

Saarikko Kulmunille: Oma mieleni muuttui

Puheenjohtajatentin aluksi Katri Makkonen kysyi Annika Saarikolta, miksei hän voinut odottaa vuotta ja antaa Katri Kulmunin käydä ensin kuntavaalit.

– Tämän mahdollisuuden antamisesta päättää puoluekokousväki tänään. Keskustan tilanne on mielestäni vaarallisen huono, Saarikko vastasi.

Tentin lopuksi ehdokkailta kysyttiin, miten he varmistavat, että heidän tukijansa ovat uuden puheenjohtajan tukena.

Kulmuni sanoi voivansa kiittää vilpittömin mielin puolustusministeri Antti Kaikkosta (kesk.) ja Kaikkosen tukijoita siitä, että hän on saanut kaiken tuen heiltä läpi kuluneen vuoden.

– Minun mieleni ei vuodessa muutu. Vastasin viime vuonna samalla lailla, että kuka tahansa keskustaa johtaa, teemme aina yhdessä työtä menestyksen eteen, Kulmuni sanoi.

Saarikko kääntyi Kulmunin puoleen ja kohdisti sanansa suoraan Kulmunille.

– Oma mieleni matkan varrella muuttui. Se, että lavalla seisoo monia ehdokkaita tavoittelemassa keskustan puheenjohtajuutta, ei tarkoita, että liikkeemme olisi riitaisa ja eripurainen. Ehdokkuuteni ei ole ketään vastaan, vaan keskustan puolesta. Meillä on yhteinen suuri huoli tästä puolueesta. Kuka ikinä valitaankaan meistä, on selvää, että näin pieneksi käynyt luottamus nousee vain sillä, että me kykenemme tekemään yhteistyötä, Saarikko sanoi.

Saarikko tuki Kaikkosta vuosi sitten puheenjohtajakisassa.

Useat puoluekokousedustajat ovat puheenvuoroissaan vedonneet siihen, että puoluekokouksesta lähdettäisiin yhtenäisenä ja puheenjohtajaa tuettaisiin.

Keskustan puheenjohtajavaali ja varapuheenjohtajavaali käydään tänään lauantaina. Henkilövalintojen arvioidaan alkavan kello 15.30. Puheenjohtajaksi on ehdolla myös yrittäjä Ilkka Tiainen.

Varapuheenjohtajakisaan ovat ilmoittautuneet kansanedustaja Hilkka Kemppi, kansanedustaja Pasi Kivisaari ja valtiovarainministeri Matti Vanhasen (kesk.) EU-asioiden erityisavustaja Riikka Pakarinen. Kisaan odotetaan vielä lisää ehdokkaita.