Katri Kulmunilla liki 500 naisen tukijalista

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Tukijajoukossa on paljon keskustalaisia järjestöaktiiveja.

Keskustan puheenjohtajaksi pyrkivä elinkeinoministeri Katri Kulmuni on julkaissut listan 456 naistukijastaan. Kulmunin tiedotteen mukaan joukossa on monia eri tehtävissä toimineita keskustalaisia järjestöaktiiveja. Suomen Keskustanaiset on jo aikaisemmin ottanut järjestönä kantaa Kulmunin valinnan puolesta.

Joukko keskustan naisvaikuttajia ilomoittautui keskiviikkona Kulmunin vastaehdokkaan, puolustusministeri Antti Kaikkosen tueksi.

Keskustan uusi puheenjohtaja valitaan lauantaina ylimääräisessä puoluekokouksessa Kouvolassa. Kokoukseen on tulossa paljon äänivaltaisia edustajia, jotka eivät ole muodostaneet vielä lopullista kantaansa puheenjohtajavaaliin. Kisasta ennakoidaan tasaista.