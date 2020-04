Keskustan puheenjohtajan mukaan Suomen tulevien vuosien tärkein tehtävä on jälleenrakentamisessa.

Keskustan puheenjohtaja, valtiovarainministeri Katri Kulmuni väläyttää uudistuksia työmarkkinoille sekä mittavia teollisia investointeja uuden kasvun luomiseksi ja ”koronakorvausten” maksamiseksi.

– Tulevien elvytyspäätösten on taloudellisen toimeliaisuuden käynnistämisen ohella vietävä meidät kohti uutta maailmaa. Uusi kasvu edellyttää poikkeuksellista yhteistyötä: yritteliäisyyttä ja vastuunkantoa – yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin yhteen hiileen puhaltamista, hän sanoi vappupuheessaan torstaina.

Kulmuni muistuttaa, että sotavuosien jälkeen maatamme rakennettiin valtiojohtoisella teollistamispolitiikalla.

– Yhtenä keskeisenä tavoitteena oli sotakorvausten maksaminen. Nyt ”koronakorvausten” maksuun tarvitaan vastaavan kaltaista valtion ja elinkeinoelämän yhteistyötä. Suomen on oltava yrittäjähenkinen maa, jossa valtio panostaa vahvasti uuden kasvun ajureihin, valtiovarainministeri katsoo.

Myös työmarkkinoille ja työelämään tarvitaan Kulmunin mielestä uutta ajattelua, lisää turvaa ja joustoja.

– Kun palkansaajien työkykyyn ja -hyvinvointiin satsataan sekä koulutusmahdollisuuksia parannetaan, voidaan yritysten tueksi tehdä tarpeellisia joustoja työllistämisen ja investointien kynnyksen madaltamiseksi. Suomi tarvitsee enemmän sopimista, paikallista sopimista yhteisten pelisääntöjen pohjalta, hän sanoo.

Kulmunin mukaan tässä vaiheessa meidän on lähdettävä miettimään ulospääsytietä.

– Terveyden on oltava jatkossakin ensisijainen periaate, mutta myös ihmisten kokemaa sosiaalista ja taloudellista kuormaa on voitava keventää siinä laajuudessa kuin se on turvallista. Toimintalinjamme on: testaa – jäljitä – eristä. Kun saamme testauksen, tautiketjujen jäljittämisen ja taudinkantajien eristämisen riittävälle tasolle, voimme purkaa rajoituksia harkitusti asteittain ja varovaisella tavalla, hän sanoo.