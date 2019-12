Katri Kulmuni: Tarvitsemme toimintakykyisen hallituksen

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Keskusta vaati SDP:tä tekemään tarvittavat johtopäätökset

– Keskusta on käynyt tänään vakavia ja periaatteelisia keskusteluja eduskuntaryhmässä ja puoluehallituksessa. Meidän luottamus on vahvaa viiden puolueen koalitiolle ja ohjelmalle. Luottamus hallituksen toimintakykyyn on horjunut. Toivomme, että sosialidemokraatit palauttavat sen, keskustan puheenjohtaja, elinkeinoministeri Katri Kulmuni totesi maanantaina illalla keskustan puoluehallituksen kokouksen jälkeen.

Kulmunilta tivattiin useaan otteeseen, vaatiiko keskusta pääministeri Antti Rinteen eroa. Suoraa vastausta hän ei antanut, vaikka keskustan kantaa näin on tulkittukin.

– Tässä maassa on oltava toimintakykyinen hallitus, joka herättää luottamusta, Kulmuni muun muassa muotoili.

Hänen mukaansa keskusta on vaatinut SDP:ltä selvityksiä, joihin ei ole vastattu aukottomasti ja vakuuttavasti.

– Sosialidemokraatit vetävät toivottavasti johtopäätöksen tästä tilanteesta.

Katri Kulmuni totesi toivovansa, että Suomi saa toimintakykyisen hallituksen.

Puoluehallitus vaati kokouksen jälkeen tiedotteessaan, että ”Suomen ja suomalaisten asioiden hoitamiseksi hallituksen toimintakyky on palautettava mahdollisimman nopeasti”.

– Puoluehallituksen mielestä viikonvaihteessa saadut selvitykset Posti-tapauksesta eivät ole riittäviä. Puoluehallitus toivoo, että SDP tekee tarvittavat johtopäätökset hallituksen toimintakyvyn palauttamiseksi, tiedotteessa todettiin.

Keskustan kanta välitettiin kokouksesta myös SDP:lle. SDP:n puoluehallitus kokoontui kello 19.30. Iltalehden tietojen mukaan Antti Rinne ei aio luopua pääministerin paikasta taistelutta.

Keskustan puoluehallituksessa istuvat puheenjohtaja Katri Kulmuni, varapuheenjohtajat, kansanedustajat Petri Honkonen, Hannakaisa Heikkinen sekä Juha Rehula ja puoluesihteeri Riikka Pirkkalainen. Puoluehallitukseen kuuluvat myös piirijärjestöjen, eduskuntaryhmän, europarlamenttiryhmän ja jäsenjärjestöjen edustajat. Kaikkijaan edustajia on puoluejohdon lisäksi 26. Mediatietojen mukaan heistä kerrotaan olleen paikalla hyvä edustus. Kokoukseen pystyi osallistumaan myös etänä.

Keskustan eduskuntaryhmä kokousti aiemmin maanantaina hallituksen tilanteesta. Katri Kulmuni sanoi kokouksen jälkeen, että keskusta on sitoutunut hallituspohjaan ja puolueisiin, mutta epäluottamusta pääministeri Antti Rinteeseen on.