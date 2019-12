Katri Kulmuni: Peli oli pakko viheltää poikki

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Keskustan puheenjohtajan mukaan takana on karmea politiikan viikko.

Keskustan puheenjohtaja Katri Kulmuni kertoo tunnistavansa hyvin keskustalaisten kipuilut hallitusvastuusta. Hänen mukaansa tätä ovat lisänneet niin hallituksen alkuvaiheen eripuraisuus ja epäonnistumiset.

– Meillä on ollut yleisempää ilmapiiriin liittyvää kipinöintiä. Hallitus on näyttäytynyt riitaisena. Taustalla on edelleen voimakkaana elävä ajatus siitä, että viime kaudella oppositiossa olleet puolueet rakentavat hallituksessa olonsa perusteena muutoksena edelliseen hallitukseen, Kulmuni kirjoittaa Facebookissa.

– Tämä näkyy ajoittain kansanedustajien ulostuloissa, myös niissä joissa perustellaan tämän hallituksen tekemisiä – nyt tehdään toisin kuin (Juha) Sipilän hallituksessa, hän jatkaa.

Katri Kulmuni tyrmää tämän linjan.

– Sanon tämän vakavasti: tämä argumentti ja motiivi ei ole kestävä millekään hallitukselle. Jokaisen hallituksen, joka aidosti haluaa onnistua, tulee ponnistaa omin avuin. Niin tämänkin hallituksen on seistävä omilla jaloillaan.

Keskustan mukana olo niin edellisessä kuin tässäkin hallituksessa ei Katri Kulmunin mukaan ole ongelma, koska hallitukseen osallistutaan hänen mukaansa vain asioiden ja linjan takia.

”Karmea viikko”

Keskusta esitti maanantaina ministeriehdokkaansa uuteen hallitukseen. Puolue on vaihtamassa salkkuja niin, että Katri Kulmuni siirtyy valtiovarainministeri Mika Lintilän paikalle. Lintilä ottaisi taas kulmunin elinkeinoministerin salkun.

Hallituskriisiä Katri Kulmuni kuvaa kirjoituksessaan ”yksinkertaisesti karmeaksi politiikan viikoksi”. Hän kertaa vielä tapahtumia.

– Pääministeri (Antti) Rinne oli ajautumassa Postiin liittyvässä tapauksessa sellaiseen kierteeseen, että se oli syömässä hallituksen toimintakyvyn. Peli oli pakko viheltää poikki ja jatkuvasti paheneva tilanne rauhoitettava, Kulmuni toteaa.

Keskustan puheenjohtajan mukaan edessä on vaikea työmarkkinakevät.

– En uskonut, että aiempaa menoa jatkamalla olisimme kyenneet hallituksena olemaan Suomen edun vaatimassa iskussa, hän selittää.

– Tuli ikäänkuin tavaksi liputtaa jo ennakolta voimallisesti jonkun osapuolen puolta asioissa, joihin tulisi ehdottomasti suhtautua viileän puolueettomasti. Kaikenlaiset ennakkoasennot ainoastaan vaikeuttavat työmarkkinaosapuolten välisiä neuvotteluja.

Katri Kulmunin mukaan ”hallituksesta käsin sen ymmärryksen antaminen, että nyt on oikein luvan kanssa paikka vetää kotiinpäin”, johtaa itseään toteuttavaan kehään.

– Neuvottelut vaikeutuvat, kun on ennalta luotu odotus, että hallituksen – tai sen joidenkin puolueiden kautta asia tulee hoidettua paremmin. On otettava se vastuu, joka hallitukselle kuuluu – vastuu toimimisesta tavalla, joka edesauttaa kaikin tavoin neuvottelurauhaa, Kulmuni sanoo.