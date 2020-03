Katri Kulmuni lupaa, ettei polttoaineiden verotus kiristy lisää

Valtiovarainministerin mukaan julkisuudessa pyöritellyt luvut ovat spekulaatiota.

– Hallitus ei ole jo tehtyjen päätösten lisäksi kiristämässä liikenteen polttoaineiden verotusta, valtiovarainministeri ja keskustan puheenjohtaja Katri Kulmuni lupaa.

Hän ottaa Twitterissä kantaa Ilta-Sanomien juttuun, jonka mukaan valtiovarainministeriön lainvalmistelussa käyttämien laskentamallien perusteella polttoaineen hinnan pitäisi nousta 185 prosenttia, jotta päästöt puolittuisivat. Tämä merkitsisi 1,50 euron litrahintaa käyttäen sitä, että polttoaine maksaisi liki 4,30 euroa litralta. Verkkouutiset kertoo asiasta tässä.

Katri Kulmuni kutsuu juttua spekuloivaksi. Hänen mukaansa siinä on käytetty lyhyen aikavälin muutosten laskentamallia polttoaineen kysyntään.

– Sitä ei voida käyttää pidemmän aikavälin vaikutusten arviointiin, valtiovarainministeri toteaa.

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallitus on sitoutunut puolittamaan liikenteen päästöt 2005 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Toimista on määrä päättää syksyllä. Tähän mennessä hallitus on päättänyt 250 miljoonan euron korotuksesta polttoaineiden verotukseen. Sen arvioidaan vähentävän kulutusta tieliikenteessä kuitenkin vain noin 1,2-1,4 prosenttia. Hallituksen tavoitteen on arvioitu vaativan rankkoja toimia, jotka kohdistuvat pääasiassa henkilöautoiluun. Liikenneministeriön mukaan verotus on tässä ”ykköskeino”. Valtivarainministeri Katri Kulmunin mukaan polttoaineverotuksen kiristyksiä ei kuitenkaan siis ole enää tulossa enempää.

Kulmunin linjaus on mielenkiintoinen. Opetusministeri ja vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson antoi nimittäin keskiviikkona ymmärtää, että korotukset ovat yhä pöydällä. Hän tviittasi oikeuden sujuvaan liikumiseen kuuluvan kaikille ja totesi auton olevan monessa kohtaa Suomea välttämätön arjen sujumiselle, kun taas kaupungeissa moni pärjää julkisilla.

– Jos polttoaineverotukseen tehdään korotuksia, ne voitaisiin korvata syrjäseutujen matalammalla tuloverolla, Andersson sanoi.

Hän jakoi Iltalehden haastattelunsa. Siinä Andersson toteaa, ettei vasemmistoliitto halua, että tuloerot kasvavat ilmastotoimien seurauksena.

– Siksi pitää olla mahdollisuus kompensoida vaikutukset pienituloisille, jos tulee lisää päätöksiä, jotka liittyvät liikenne- tai lämmityspolttoaineiden hintoihin, Andersson sanoo jutussa.

