Katri Kulmuni laati keskustalle 100 päivän ohjelman

Keskustan puheenjohtajaksi pyrkivä Kulmuni esitteli visioitaan puolueelle.

Keskustan puheenjohtajaksi pyrkivä elinkeinoministeri Katri Kulmuni on julkistanut puolueelle laatimansa 100 päivän ohjelman. Kulmuni puhui aiheesta viikonlopun puheenjohtajakiertueella, tämä kertoo tiedotteessaan.

– Työ puolueen uudistamiseksi on aloitettava heti puoluekokouksen jälkeen. Puolueen kehittämiseksi on oltava konkreettinen ja tavoitteellinen suunnitelma. Olen laatinut 100 päivän ohjelmaan rungon keskustan Toivonliikkeen edistämiseksi. Tämä 100 päivän ohjelma on laadittu sadalle ensimmäiselle päivälleni puheenjohtajana, jos tulen valituksi, Kulmuni sanoi.

Kulmunin mukaan ohjelmalla otetaan kantaa laajasti keskustan kehittämiseen. 100 päivän ohjelman runko on julkaistu Kulmunin kotisivuilla.

– Ohjelma ei kuitenkaan ole vielä aivan valmis – haluan teidät, keskustalaiset, mukaan työhön. Osallistamisen kulttuurin elävöittäminen onkin asialistalla aivan kärkipäässä. Siksi puheenjohtajana osallistaisin kentän heti puoluekokouksen jälkeen kanssani laatimaan tätä 100 päivän ohjelmaa, Kulmuni kertoo.

– Haluan nähdä, että keskustan tulee olla puoluekartan keskipiste. Samalla sen on kuitenkin oltava kartalla askel muita edellä. Minä uskon, että keskustaa voi viedä eteenpäin ja juurilleen samanaikaisesti.

Keskustan puheenjohtaja valitaan ylimääräisessä puoluekokouksessa Kouvolassa 7.9. Kulmunia pidetään puolustusministeri Antti Kaikkosen ohella puheenjohtajakisan vahvimpana ehdokkaana.