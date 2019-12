Katri Kulmuni: Kuulen al-Holin lennosta ensimmäistä kertaa

Keskustan puheenjohtaja, valtiovarainministeri Katri Kulmuni sanoo kuulleensa tälle viikolle suunnitellusta al-Holin palautuslennosta vasta medialta.

Poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen myönsi eilen Ylelle tienneensä, että Syyrian al-Holin leirin suomalaisten palautuksia suunniteltiin tälle viikolle.

– Kuulen tämän tiedon ensimmäistä kertaa nyt sitten teiltä. Olen niiden huhujen ja mediatietojen varassa, joita tästä on tällä viikolla uutisoitu, valtiovarainministeri Katri Kulmuni sanoi toimittajille eduskunnassa.

Kulmunin mukaan hallituksen iltakoulussa päätetty toimintalinja oli se, että erityisedustaja nimetään selvittämään asiaa ja virkavastuulla toimimaan sen eteen, kuinka voitaisiin suomalaisia lapsia auttaa.

– Sen jälkeen ulkoministeriö on johtanut sitä prosessia.

Kulmunilta kysyttiin, miksei palautussuunnitelmassa ole edetty.

– Teidän täytyy kysyä ulkoministeriltä, että mitä on suunniteltu ja tapahtunut, Kulmuni vastasi.

Poliittista päätöstä palautuksista ei ole tehty. Kulmuni kysyi eilen Instagramissa seuraajiltaan, pitäisikö al-Holista auttaa Suomeen vain lapset vai lapset ja äidit. Kulmuni kertoi omana kantanaan, ettei hän ole olleenkaan innostunut jälkimmäisestä vaihtoehdosta, koska ”näihin aikuisiin liittyy hirvittävä terrorismivaara”.

– Halusin käydä tästä monimutkaisesta ja vaikeasta asiasta sosiaalisessa mediassa keskustelua. Se epäonnistui ja sitä kyselyä pyysin anteeksi, Kulmuni selvittää.

Hän ei suostunut kertomaan, oliko Instagram-kysely hänen ideansa.

– Minä kannan siitä totta kai vastuun.

Kulmuni kiisti, että kyselyn tuloksella olisi ajateltu olevan jotain vaikutusta päätöksentekoon. Kulmuni poisti kyselyn siitä tulleen negatiivisen palautteen vuoksi.

– Ei. Sillä ei ole vaikutusta siihen. Kansan valitsemat päätöksentekijät tässä talossa tekevät päätökset ja minusta on tärkeää käydä monimutkaisista aiheista sosiaalisessa mediassa keskustelua. Se tavoite epäonnistui omalta osaltani tässä kyselyssä ja sitä kyselyä olen pyytänyt anteeksi.

Muun muassa ihmisoikeusjärjestö Human Right Watchin Euroopan-viestintäjohtaja Andrew Stroehlein kauhisteli Kulmunin kyselyä ja kyselyä paheksuttiin laajalti sosiaalisessa mediassa.

Kulmuni totesi, että keskusta on ilmoittanut tällä viikolla oman kantansa asiaan.

– Meidän mielestä lapsia täytyy auttaa ja minusta olisi hyvä selvittää sitä oikeusperustaa, jolla tarvittaessa voidaan sitten vaikka lapset tuoda Suomeen ilman, että äitejä tarvitsee Suomeen tuoda.

Kulmuni vastasi, ettei hän osaa sanoa, tekeekö hallitus poliittista linjausta asiasta ennen ensi tiistaita.

– Linjaukset tulevat välikysymyskeskustelussa tiistaina. Varmasti pääministeri (Sanna Marin) informoi, kuinka käsittelyjärjestys menee eteenpäin.

Kulmunin mielestä tasavallan presidentin Sauli Niinistö linjaus siitä, että asiasta tarvitaan valtioneuvoston kannanmuodostus, oli ”ihan hyvä”.

Kulmuni arveli, että vaihtoehdot ovat, että ei tuoda ketään, tuodaan kaikki tai tehdään tapauskohtaista virkamiesharkintaa.

– Tai sitten löydettäisiin sellainen oikeusperusta, että voitaisiin tuoda lapset sieltä, Kulmuni sanoi.

Seriously, #Finland?

This is awful, if true. A state should respect the rights of its citizens in all cases, not put life-and-death decisions about those citizens to a public referendum on social media.

What’s next, public hangings based on the volume of stadium cheers? https://t.co/J1Ggl5dx3h

— Andrew Stroehlein (@astroehlein) December 12, 2019