Katri Kulmuni kiertää jokaisen keskustakunnan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Puoluejohtajan mukaan polttoaineveron korotuksesta on tullut palautetta.

Keskustan puheenjohtaja Katri Kulmuni kertoo vierailleensa yli 60 paikkakunnalla osana ”Kokeile Kepua”-kuntavaalikiertuettaan.

Hän toteaa saaneensa paljon palautetta ja käyneensä runsaasti keskusteluita puolueen teltoilla. Kiertue jatkuu keskiviikkona Kainuussa ja torstaina Pohjois-Pohjanmaalla.

Hallituksen päättämä polttoaineveron korotus on aiheuttanut runsaasti huolta.

– Eräs palaute, joka on kuntakierrokselta tullut minulle hyvin selkeänä, on huoli yksityisautoilun tulevaisuudesta. Bensa- ja dieselveron korotuksia ei hyväksytä. Olen voinut kertoa, että mitään muita kuin jo sovittuja ja uutisoituja korotuksia keskusta ei tule hyväksymään. Sen sijaan ennätyssuuria tiestön parannuksia jatketaan, Katri Kulmuni toteaa tiedotteessa.

Hänen mukaansa puoluejohdon ja puoluetoimiston järjestämiä toritapahtumia on syytä jatkaa säännöllisesti, jos koronatilanne sen mahdollistaa.

– Keskustan on kerättävä luottamus kansan parista, ja liikkuminen suomalaisten keskuudessa on tärkeä osa tätä työtä. Jos tulen edelleen valituksi puheenjohtajaksi Oulun puoluekokouksessa, sitoudun jatkamaan tätä työtä. Ennen ensi kevään kuntavaaleja tulen pitämään paikallisen keskustaväen vaalityötä vauhdittavan tapahtuman jokaisessa kunnassa, johon keskusta asettaa ehdokaslistan, Kulmuni sanoo.

Keskustalaiset ovat Kulmunin mukaan joutuneet moneen vaikeaan paikkaan viime vuosina.

– Tämän ei saa antaa musertaa itseluottamustamme. Meidän on luotettava aatteeseen ja toisiimme – silloin voimme luottaa myös kansanliikkeen tulevaisuuteen. Monissa toritapahtumissa on ollut niin innostunut ja voimaannuttava tunnelma, että kun sellainen henki leviää kaikkiin kuntiin, saamme hyvän vaalituloksen. Keskustan kenttä on vihdoin heräämässä.