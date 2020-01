Katri Kulmuni: Keskusta on luottanut liikaa vain historiaansa

Keskustan puheenjohtajan mukaan ei riitä, että keskusta on vain vaihtoehto oikeiston ja vasemmiston välillä.

Valtiovarainministeri, keskustan puheenjohtaja Katri Kulmuni pitää välttämättömänä, että keskusta uudistuu.

Hänen mukaansa ”ensin täytyy tehdä töitä sen eteen, että saadaan tilit selviksi menneisyyden kanssa”. Hän nostaa esille viime kevään eduskuntavaalien alla tehdyn vaalianalyysin, joka hänen mukaansa voi toimia välineenä analysoinnissa keskustan menneisyyden ja tulevaisuuden välillä.

– Lähtökohta ja perussyy, johon tuossa analyysissa on tultu on se, että me ei tiedetä aivan varmasti, minkä puolesta keskusta laittoi itsensä likoon. Se ei ollut ihmisille selvää. Ja tietenkin syvemmälle menevä haaste on se, ettei keskusta ole enää ollut samanlainen vaikutuskanava, kun sen olisi suomalaisille pitänyt olla, Katri Kulmuni sanoi Facebookin K-studio -livelähetyksessään.

Hänen mukaansa kevään eduskuntavaalien huonossa vaalituloksessa vaikutti se, että keskusta luotti liikaa vain puolueen historiaan ja menneisyyteen tulevaisuuden sijaan. Sen takia Kulmunin mukaan on nyt tärkeää, että puolue määrittää itsensä uudestaan ja kykenee uudistumaan.

Enää ei hänen mukaansa riitä, että keskusta on vain vaihtoehto oikeiston ja vasemmiston välillä. Katri Kulmunin mukaan keskustan tulee hallituksessa muuttaa omaa rooliaan keskustelevammaksi, sillä keskustalla ei ole hänen mukaansa varaa siihen, että keskusta jää hallitusyhteistyön varjoon.

– Jos ajattelee tämän uuden punamullan hallitusohjelmaa, niin se on aivan poikkeuksellisen keskustalainen. Ajattelen, että tämän hallituksen tulee osoittaa edistyshenkeä ja tulevaisuususkoa, ja kaiken pohjalla on vahva työllisyys ja talouspolitiikka, Katri Kulmuni totesi.

– Uuden punamullan liitto lähtee vahvasta taloudesta, työllisyydestä, eheydestä, vihreydestä ja turvallisuudesta. Ja näiden ympärille tämä hallitusyhteistyö rakentuu.

Kannatusluvut voisivat olla parempia

Katri Kulmuni kommentoi perjantaina julkaistuja Ylen gallupin kannatuslukuja toteamalla, ettei keskustan kannatus ole vielä riittävällä tasolla.

Ylen tuoreessa gallupissa keskustan kannatus nousi joulu-tammikuussa 1,4 prosenttiyksiköllä 12,0 prosenttiin.

– Se oli positiivinen uutinen, toivoa luova, mutta kannatus ei ole vielä riittävällä tasolla, joten työtä kovasti vaaditaan. Ja sitä keskusta tekee. Keskusta nousee kovalla tekemisellä ja työllä, Katri Kulmuni sanoi.