Katri Kulmuni: Kemin tehtaaseen satoja miljoonia

Keskustaedustajan mukaan Metsä Groupin tehdashanke tarvitsee tuhdin investointipaketin.

Metsäteollisuuskonserni Metsä Group ilmoitti tänään suunnittelevansa 1,5 miljardin euron tehtaan rakentamista Kemiin. Keskustan varapuheenjohtaja, kansanedustaja Katri Kulmunin mukaan valtion on vauhditettava tehdashanketta ”tuhdilla infrapaketilla”.

– Metsä Groupin ilmoitus laukaisee välittömän merkittävän väylien investointipaketin tarpeen valtion puolelta Kemin seudulle. Valtion panostusten on oltava sadoissa miljoonissa. Siitä on syvättävä niin Ajoksen satama, sähköistettävä raiteita kuin vahvistettava tiestöä siten, että puuvirta saadaan tehtaalle turvallisesti. Vaaralliset Simon risteykset ovat tässä varmasti ensimmäisiä korjattavia pullonkauloja sataman syväyksen rinnalla, Kulmuni vaatii tiedotteessaan.

Kemin tehdas tulee olemaan metsäteollisuushistorian suurin investointi Suomeen koskaan. Kulmuni muistuttaa, että muutama vuosi sitten myös Metsä Groupin investoima Äänekosken biotuotetehdas sai valtiolta tiestön ja raiteiden parantamiseen kokonaisuudessa lähemmäs parin sadan miljoonan euron investointipaketin.

Kulmunin mukaan tehdas toisi Kemin seudulle kokonaisuudessaan jopa 1 500 uutta työpaikkaa.

– Investointi-ilmoitus on erittäin merkittävä koko Suomelle, mutta erityisesti Lapille ja Kemin seudulle. Suomalainen teollisuus on osa ilmastonmuutoksen vastaista taistelua ja Kemin miljardi-investointi on tästä erinomainen esimerkki, kansanedustaja sanoo.

Metsä Groupin on tarkoitus tehdä investointipäätös lopulta kesällä 2020.