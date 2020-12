Katri Kulmuni IS:lle: Herää kysymys, miksi keskusta on hallituksessa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Keskustaedustajan mukaan talouden aiemmat ongelmat ovat jääneet koronakriisin varjoon.

Keskustan entinen puheenjohtaja Katri Kulmuni ottaa Ilta-Sanomien haastattelussa kantaa hallituksen tekemään politiikkaan. Haastattelussa tuodaan esiin, että henki hallituksen sisällä on parantunut Kulmunin lähdön jälkeen. Tämä saa Kulmunin pohtimaan keskustan syitä olla hallituksessa.

– Ollaanko hallituksessa itseä vai keskustan linjaa varten? Herää tietenkin kysymys, jos kaikki on niin kivaa, että joku on vaihtanut linjaa. Ja toisaalta: kivoja asioitahan sieltä on toistaiseksi lähinnä tullutkin. Isot väännöt odottavat itseään, Kulmuni toteaa.

Kulmuni kritisoi hallituksen tekemää talous- ja työllisyyspolitiikkaa. Hän huomauttaa ymmärtävänsä koronan vaikutukset siinä, ettei työllisyysaste vuoden tai parin sisällä lähde nousuun, mutta pitää huolestuttavaa on sitä, ettei nousua ole lainkaan näköpiirissä.

Kulmunin mukaan talouden aiemmat ongelmat ovat myös jääneet huomiotta koronakriisiä hoidettaessa.

– Hyvä että korona on hoidettu hyvin ja talouden toimet ovat olleet oikean suuntaisia ja oikea-aikaisia. Ja toivottavasti koronarokote toimii ja päästään keväällä normaalimpaan päiväjärjestykseen.

– Mutta mitä niille talouden ongelmille on tehty, jotka oli jo ennen koronaa? Ei niille kovinkaan paljon ole tehty. On menty päin vastoin alaspäin. Aikaa päätöksille on kevään puoliväliriiheen.

Hallitus ei saisi Kulmunin mukaan luistaa sopimistaan tavoitteista koronaepidemian vuoksi.

– Minusta hallituksen pitää ainakin noudattaa itse sopimiaan asioita eikä koko ajan lieventää niitä, Kulmuni sanoo.

– Ainakin keskustan pitäisi pidättäytyä niissä tavoitteissa, mitä on asetettu. Eihän se niin voi olla, että koronan varjolla unohdetaan, että meillä oli todella isoja taloudellisia ongelmia jo ennen pandemiaa. Nyt eletään… tai vuosi on eletty pelkästään velkarahan jakamisella. Siitä on kyllä päästy sopuun, mutta talouden tervehdyttämisestä ei.