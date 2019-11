Katri Kulmuni IL:lle hallituskriisistä – ”On ollut paljon sopankeittäjiä”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Keskustan puheenjohtaja odottaa selvitystä omistajaohjauksesta ja SDP:n toimista.

Keskustan puheenjohtaja, elinkeinoministeri Katri Kulmuni kommentoi lauantaina Postikohun aiheuttamaa hallituskriisiä, kertoo Iltalehti. Kulmuni puhui Keskustan Pirkanmaan piirin kokouksessa Tampereella.

– Keskusta odottaa selvitystä alkuviikolla, pitää saada kokonaiskuva omistajaohjauksesta ja SDP:n toimista tässä jupakassa. On ollut paljon sopankeittäjiä. Hallituksen pitää keskustella yhteisestä linjasta työmarkkina-asioissa, on vaikea työmarkkinakierros edessä. Omistajaohjauksen linjan on oltava uskottava, Kulmuni sanoi.

Myös keskustan eduskuntaryhmästä peräänkuulutetaan tarkempaa selvitystä tapahtumien kulusta.

– Odotan lisäselvitystä omistajaohjaukselta, että saamme tarkan kuvan tapahtumista, kansanedustaja Jouni Ovaska kommentoi piirikokouksessa.