Katri Kulmuni: Hallitukseen osallistumisen perusteet entiset

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Keskustan puoluehallituksen esitys on, että puolue osallistuu hallitusvastuuseen.

– Jatkamme SDP:n, keskustan, vihreiden, vasemmistoliiton ja RKP:n yhteistyötä ja pidämme kiinni viime keväänä neuvotellusta hallitusohjelmasta, totesi puheenjohtaja Katri Kulmuni keskustan puoluevaltuuston kokouksessa sunnuntai-iltana.

Hänen mukaansa puoluehallitus ja hallitusneuvottelijat katsovat, että hallitukseen osallistumisen perusteet ovat samat kuin viime keväänä.

– Saimme neuvoteltua hyvän hallitusohjelman, joka sisältää keskustan kaikki keskeiset tavoitteet ja kynnyskysymykset. Vaalitappiosta huolimatta tuolloin arvioimme, että meille tärkeisiin asioihin voidaan parhaiten vaikuttaa hallituksessa, Kulmuni sanoi.

Hänen mukaansa on syytä myös vakavasti pohtia, miten osallistumme hallitukseen.

– Tässä meidän on otettava oppia kuluneesta puolesta vuodesta. Kysyn itsekriittisesti, mitä kansalaisten mieliin on keskustan toiminnasta Rinteen hallituksessa puolen vuoden aikana jäänyt? Pahoin pelkään, että päällimmäiseksi ovat jääneet muistikuvat hallituspuolueiden keskinäistä kiistoista milloin minkin aiheen tiimoilta. Ei niin kansalaisten luottamusta keskustaan vahvisteta, Kulmuni sanoi.

Hänen mukaansa keskustan pitää olla puolue, joka tunnetaan hallituspolitiikan tuloksista eikä alituisesta twitter-miekkaluista muiden hallituspuolueiden edustajien kanssa.

– Meidän on myös luotava hallituksen sisälle sellainen luottamus, että erimielisyydet ratkotaan kasvokkain eikä julkisuudessa. Tämä edellyttää paljon tiiviimpää yhteydenpitoa hallitusryhmien kesken kuin tähän asti.

Puheenjohtajan mukaan keskustalla ei ole tarvetta avata hallitusohjelmaa.

– Se on hyvä ja se sisältää tavoitteemme. Ja mikä tärkeintä, hallitusohjelmassa on kaikki edellytykset tasa-arvoisemman ja työllistävämmän Suomen rakentamiseksi. Se on tämän uuden punamullan päätehtävä.

Kulmuni puuttui myös kysymykseen, miten keskusta pystyi hyväksymään Antti Rinteen (sd.) hallitustunnustelijaksi kaiken tapahtuneen jälkeen.

– SDP:llä on edelleen viime eduskuntavaaleissa äänestäjiltä saatu valtakirja hallituksen muodostamiselle. Antti Rinne on edelleen puolueen puheenjohtaja. Ylipäätään SDP toimii sääntöjensä mukaan, Kulmuni selitti.

Keskustan puoluevaltuuston ja eduskuntaryhmän yhteiskokous päätti sunnuntai-iltana, että puolue osallistuu hallitusvastuuseen.