Katri Kulmuni: Elvytys ei vielä laukea koronan takia

Valtiovarainministerin viesti on täsmälleen sama kuin viime viikolla.

Valtiovarainministeri Katri Kulmunin (kesk.) mukaan hallitus seuraa hyvin tarkkaan, miten koronavirus kehittyy terveyden ja talouden kannalta.

– Toistaiseksi ei ole näkyvissä vielä sellaista tilannetta, että hallitusohjelmaan kirjoitetut elvytysmekanismit laukeaisivat, hän kommentoi toimittajille eduskunnassa tiistaina.

Hallitusohjelmassa on sovittu elvytysmekanismista, jos bruttokansantuote supistuu vähintään prosentin verran kahtena peräkkäisenä vuosineljänneksenä. Tällöin voitaisiin kohdentaa kertaluonteisiin menoihin enintään miljardi euroa, kuitenkin enintään 500 miljoonaa euroa vuodessa.

Kulmunin viesti oli täsmälleen sama kuin viime viikolla. Tilanteen seurantaa on hänen mukaansa tiivistetty Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan kanssa, ja arvaamattomiin menoihin hallituksella on käytettävissä 8,9 miljoonaa euroa.

– Hallitus saa kuukauden kuluttua kokoontuvaan kehysriiheen uuden valtiovarainministeriön arvion siitä, minkälaisia taloudellisia heijastuksia koronaviruksella Suomessa tulee olemaan julkiseen talouteen tai laajemmin, Kulmuni kertoi.

Hän muistutti, että Suomella on erittäin hyvät varautumismekanismit, koska taloutemme on vientiriippuvainen. Lisäksi hän kertoi pyytäneensä elinkeinoministeri Mika Lintilää (kesk.) selvittämään, ovatko valtiolla kaikki yritysrahoitukseen liittyvät mekanismit varmasti olemassa. Käytännössä kyse on valtion erityisrahoitusyhtiö Finnverasta.

