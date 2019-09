Katri Kulmuni ei aio ottaa valtiovarainministerin salkkua heti

Keskustan uuden puheenjohtajan mukaan paikallinen sopiminen on puolueelle erittäin keskeinen asia.

Keskustan puheenjohtajaksi valittu Katri Kulmuni sanoo, että hänen tärkein tehtävänsä on saada keskustan kannatus nousuun.

– Keskustan täytyy olla suurin puolue 2023 eduskuntavaaleissa, Katri Kulmuni linjasi tiedotustilaisuudessa valintansa jälkeen.

Kulmuni sanoi, ettei hän aio ottaa valtiovarainministerin salkkua heti Mika Lintilältä (kesk.).

– Kampanjan aikana olen sanonut, että keskustan puheenjohtajalla on oltava aina valmius ja kyky hoitaa kaikki vastaantulevat tehtävät. Mutta kaikista tärkeintä keskustan puheenjohtajalle on saada kannatus nousuun. Se, että lähdettäisiin tekemään jotakin ministerirulettia välittömästi, se ei ole ajankohtaista.

Kulmuni kertoi, että hänellä on huomenna palaveri Lintilän kanssa, jossa sovitaan käytännön asioista, kuten jäsenyydestä hallituksen ulko- ja turvallisuuspoliittisessa ministerivaliokunnassa.

Kulmunilta kysyttiin mielipidettä edellisen puheenjohtajan Juha Sipilän testamenttina jättämään kuuden kohdan työllisyyslistaan, jonka Sipilä esitteli tänään lauantaina jäähyväispuheessaan.

– Minusta ne kuulostivat ihan hyviltä, mitä siinä jännityksen keskellä pystyin niitä rekisteröimään, Kulmuni sanoi.

Kulmunilta kysyttiin, aikooko hän viedä Sipilän työllisyyslistan hallituspuolueiden välisiin neuvotteluihin. Listalla on muun muassa paikallisen sopimisen edistäminen lainsäädäntöteitse ja sopimus yhteiskunnan ja vahvempaa perusturvaa tarvitsevien ihmisten välillä Saksan malliin.

– Onhan siellä tärkeitä keinoja. Keskustalle ehdottomasti yritteliäisyys, paikallinen sopiminen on erittäin keskeinen asia. Näen sen kyllä aivan kivijalkana sille, että yhä useampi suomalainen pääsee töihin, Kulmuni vastasi.

”On liikkeitä, jotka levittävät pelkoa ihmisille”

Vihreiden ja keskustan riitelystä hallituksessa Kulmuni sanoi, ettei hänellä ainakaan ole mitään riitaa vihreiden kanssa, eikä hän usko, että muillakaan.

– Molemmilla on vihreä logo ja sen takia tietenkin vihreät teemat kiinnostavat molemmin puolin. Keskusta lähtee siitä, että asioihin on olemassa ratkaisuja. Ilmastonmuutos on yksi aikamme suurimpia kysymyksiä. Me emme halua luoda ilmastoahdistusta, vaan me haluamme ratkaisuja ihmisille.

Kulmunilta kysyttiin hänen vasemmistolaisuudestaan. Kulmuni sanoi, että keskusta pystyy tekemään yhteistyötä yli puoluerajojen.

– Minä ainakin olen tasan tarkkaan keskellä enkä mihinkään siitä siirry.

Kulmunilta kysyttiin myös, miten hän aikoo kääntää kannattajien virran keskustasta perussuomalaisiin toistepäin.

– Voi olla niin, että meillä on liikkeitä, jotka levittävät erilaista pelkoa ihmisille. Kun kommentoin äsken vihreisiin liittyen, niin pelko on varmaan myös, mitä perussuomalaiset ovat levittäneet. Ajattelen, että asioihin voidaan vaikuttaa ja niihin on olemassa ratkaisuja.

Kulmuni painotti keskustan olevan sitoutunut hallitusohjelmaan ja keskeistä on hänen mukaansa se, että työllisyys paranee. Hallitusohjelman toteutumista tarkastellaan puolentoista viikon päästä budjettiriihessä ja ensi kevään kehysriihessä.

