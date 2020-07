Katri Kulmuni AL:lle: Keskusta hallituksen linjalla elpymispaketissa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Puoluejohtaja kuvailee nyt heidän kantaansa ratkaisukeskeiseksi.

Keskustan puheenjohtaja Katri Kulmunin mukaan puolueen kanta EU:n elpymispakettiin on yhteneväinen hallituksen kannan kanssa.

Hän kuvaa Aamulehdelle keskustan olevan kannassaan ”ratkaisukeskeinen”.

– Sen [paketin] täytyy olla pienempi, laina-ajan lyhyempi ja sen pitää olla lainapainotteisempi, Katri Kulmuni sanoo AL:lle.

– Mielelläänhän ne luvut, joita julkisuudessa on ollut, voisivat olla kokonaisuudessaan pienempiä ja toisin päin, eli lainat isommassa osassa.

Kanta elpymisrahastoon on herättänyt keskustelua keskustan sisällä. Puolueen europarlamentaarikko Mauri Pekkarinen on arvostellut eurooppaministeri Tytti Tuppuraisen (sd.) lausuntoja paketista. Hänen mukaansa ei voi olla niin, että kanta on sama kuin SDP:llä.

– Tuppuraiselle kaikki tuntui kelpaavan, Mauri Pekkarinen kommentoi eurooppaministerin A-studiossa esittämiä näkemyksiä keskiviikkona.

– Luotan, että tuo ei ole keskustaministereiden kanta. En tule Euroopan parlamentissa äänestämään tällaisen lahjapaketin puolesta.

Elvytyspaketin läpi viemiseen vaaditaan kaikkien jäsenvaltioiden yksimielinen päätös. Tiukimmalla linjalla paketin suhteen on ollut EU:ssa niin kutsuttu ”nuuka-nelikko” johon kuuluvat Alankomaat, Ruotsi, Tanska ja Itävalta.

Katri Kulmunilta kysytään, voiko Suomi yksin vastustaa paketin läpimenoa tällaisenaan, jos nämä neljä maata päättävät antaa periksi?

– Suomellakin on yksi ääni käytössä niin kuin kaikilla, Kulmuni vastaa.

– Suomen täytyy tietenkin tehdä sellainen päätös, joka palvelee Suomea, ja Suomen edustajan täytyy katsoa sitä Suomen näkövinkkelistä. Meille tietenkin Euroopan elpyminen on tärkeää, mutta siitä täytyy olla myös hyötyä meille.

