Katri Kulmuni: Keskustan tavoitteena hallitusohjelman noudattaminen

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Keskustan puheenjohtaja toivoo, että heikkenevät talousnäkymät kannustavat hallituskumppaneita päätöksentekoon.

Keskustan puheenjohtaja, elinkeinoministeri Katri Kulmuni arvioi, että budjettineuvotteluiden vaikein asia on työllisyyskehitys ja kuinka työllisyystoimet pystytään todentamaan.

– Keskustan tavoite on se, että työllisyyttä saadaan eteenpäin ja noudatetaan niitä kirjauksia, joista täällä keväällä on (hallitusneuvotteluissa) neuvoteltu. Siltä pohjalta me tämä päivä täällä neuvotellaan, Katri Kulmuni sanoi toimittajille Säätytalolla ennen budjettineuvotteluiden alkua.

Kulmuni totesi, että edellinen hallitus sai maahan yli 100 000 uutta työpaikkaa.

– Se, että saataisiin 60 000 työpaikkaa hallituksen päätösperusteisesti, kyllä siinä on kova tavoite ja sitä me olemme mukana työstämässä.

Kulmunin mukaan työllisyystoimien osalta tarvitaan polkua ensi kevään kehysriiheen.

– Syksyllä vuoden päästä pitää pystyä päättämään 30 000 uudesta työllisestä.

Keskustan puheenjohtaja toivoi, että heikkenevät talousnäkymät ”kannustavat” hallituskumppaneita päätöksentekoon.

– Me tiedämme, että maailman tai Euroopan taloudesta ei ole vetoapua tulossa, joten silloin täytyy kansallisesti pystyä tekemään toimenpiteitä enemmän, Kulmuni sanoi.

Kulmunin mukaan myös korkeakoulutusrahoista on keväällä sovittu. Hän ei kuitenkaan vahvistanut, tuleeko 60 miljoonaa korkeakouluille jo ensi vuonna.