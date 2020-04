Katastrofia on vaikea paikata ennen rokotetta – ”Pahin taantuma 150 vuoteen”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Vuoden 2008 finanssikriisi oli Kenneth Rogoffin mukaan vain kalpea aavistus koronakriisistä.

Koronapandemian aiheuttama talouskriisi alkaa Harvardin yliopiston taloustieteen professorin Kenneth Rogoffin mukaan näyttää katastrofilta, jonka rinnalla vuoden 2008 finanssikriisi oli lähinnä kuivaharjoittelua.

– Meneillään oleva tuotannon globaali romahdus näyttää jo saavuttavan tai jopa ylittävän kaikki muut viimeisten 150 vuoden aikana koetut taantumat, Rogoff kirjoittaa Project Syndicate -verkkolehdessä.

Vaikka viranomaiset ja keskuspankit ja veroviranomaiset pyrkivät pehmentämään iskua, kehittyneiden talouksien arvopaperimarkkinat ovat hänen mukaansa romahtaneet ja kehittyviltä markkinoilta on paennut pääomia kiivaassa tahdissa.

Koska lama ja rahoituskriisi eivät enää ole estettävissä, nyt on keskityttävä selvittämään, kuinka syvästä ja pitkäkestoisesta sukelluksesta on kyse.

– Kunnes tiedetään, miten nopeasti ja perusteellisesti julkisen terveydenhuollon haasteisiin kyetään vastaamaan, taloustieteilijöiden on miltei mahdotonta ennustaa kriisin lopputulemaa. Sosioekonominen epävarmuus siitä, kuinka kansalaiset ja poliitikot tulevina viikkoina ja kuukausina käyttäytyvät, on vähintään yhtä suurta kuin koronavirukseen liittyvä tieteellinen epävarmuus, Rogoff toteaa.

Kuka kiinalaistuotteita ostaisi?

Koronapandemian myötä maailma on Kenneth Rogoffin mukaan tilanteessa, joka muistuttaa avaruusolentojen hyökkäystä. Tiedetään, että ihmiskunta kykenee päättäväisyydellään ja luovuudellaan kukistamaan lopulta viruksen, mutta voiton hinta on toistaiseksi tuntematon.

– Markkinat vaikuttavat tällä hetkellä suhtautuvan varauksellisen toiveikkaasti siihen, että toipuminen kriisistä olisi nopea ja saattaisi alkaa jo kuluvan vuoden viimeisellä neljänneksellä. Useat kommentaattorit ovat viitanneet Kiinan kokemuksiin rohkaisevana enteenä siitä, mikä muulla maailmalla on edessä, hän sanoo.

Vaikka Kiinan työllisyyden elpymisen raportoidaan jo käynnistyneen, Rogoffin mukaan on kuitenkin yhä hämärän peitossa, milloin se palaa lähellekään pandemiaa edeltänyttä tasoa.

– Siinäkin tapauksessa, että Kiinan valmistava teollisuus elpyisi täysin, kuka sen tuotteita ostaa, jos muu globaali talous vajoaa, hän kysyy.

Yhdysvaltain talouden palautumisen normaaleille raiteille hän arvioi työlääksi ennen kuin rokote koronavirusta vastaan on laajasti saatavilla. Siihen saattaa kulua vuosi, mahdollisesti pitempäänkin.

– USA:n markkinoita rauhoitellaan nähtävästi nyt massiivisilla elvytysohjelmilla, jotka ovatkin aivan välttämättömiä tavallisten työntekijöiden suojaamiseksi ja markkinoiden romahtamisen välttämiseksi. On kuitenkin jo selvää, että paljon enemmän on vielä tehtävä, hän toteaa.

Tavanomaiset konstit eivät riitä

Rogoff pitää selvänä, että massiivisimmatkaan elvytystoimet eivät yksin riitä, kun vastassa on vakavin pandemia sitten vuosien 1918–1920 influenssa-aallon.

– Jos kaksi prosenttia maailman väestöstä menehtyy, kuolonuhrien määrä nousisi karkeasti 150 miljoonaan, hän huomauttaa.

Vaikka kuolleiden määrä näyttää Rogoffin mukaan jäävän radikaalien eristämistoimien ja sosiaalisen etäännyttämisen ansiosta maltillisemmaksi, talouden tila synkkenee vielä merkittävästi ennen kuin kriisi on ohi. Vielä sittenkin, kun talous on jälleen käynnistynyt, yrityksille ja lainamarkkinoille koituneilla vahingoilla on pitkäkestoisia vaikutuksia. Erityisenä haasteena hän pitää sitä, että kyseessä ei tällä kertaa ole vain kysyntään, vaan myös tarjontaan kohdistuva laajamittainen sokki.

Rogoff uumoilee maailmanlaajuisen talouslaman ruokkivan myös huomattavaa poliittista epävarmuutta.

– Vuoden 2008 finanssikriisi johti syvään poliittiseen koomaan ja kasvatti joukon teknokratiaa vastustavia populistijohtajia. Covid-19-kriisin voimme odottaa koronakriisin vielä äärimmäisempiin häiriöihin, hän ennustaa.

”USA on epäonnistunut”

Tapaa, jolla USA on koronapandemiaan vastannut, Rogoff moittii taitamattomaksi ja välinpitämättömäksi hallinnon eri tasoilla Valkoista taloa myöten.

– Jos tämä meno jatkuu, pelkästään New Yorkin alueella saattaa kuolla enemmän ihmisiä kuin Pohjois-Italiassa, hän sanoo.

– Optimistisempiakin skenaarioita on toki kuviteltavissa. Kattavalla testauksella voisimme erottaa sairastuneet, terveet ja ne, jotka ovat jo saavuttaneet immuniteetin ja siten kykeneviä palaamaan töihin. Tällainen informaatio olisi korvaamattoman arvokasta. Yhdysvaltoja on kuitenkin jo vuosia hallittu monella tasolla taitamattomasti ja vääriä prioriteetteja noudattaen, joten asianmukaisesta testauskapasiteetista ollaan murheellisen kaukana, hän huomauttaa.

Ilman rokotettakin talous voisi Rogoffin mukaan normalisoitua melko nopeasti, jos tehokkaita hoitoja kyettäisiin ottamaan käyttöön ripeässä tahdissa. Ilman laajaa testausta ja täsmällistä käsitystä siitä, mitä ”normaali” parin vuoden sisällä merkitsee, yrityksiä on kuitenkin vaikea houkutella uusiin investointeihin ja rekrytointeihin.

– Jo lähikuukausien kuluessa tutkijat tietävät mikroskooppisesta hyökkääjästä paljon enemmän. Kun virus nyt porhaltaa halki USA:n, data ja potilaat ovat suoraan amerikkalaistutkijoiden ulottuvilla sen sijaan, että olisi tukeuduttava yksinomaan Hubein provinssista saataviin kiinalaistietoihin. Vasta sitten, kun hyökkäys on torjuttu, voidaan laskea, kuinka suuriksi sen jälkeensä jättämän hävityksen hinta lopulta nousee, hän toteaa.