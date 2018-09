Myrkkykatastrofi Krimillä, 4000 lasta evakuoitu

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Krimin niemimaalla on evakuoitu tuhansia lapsia uhkaavan katastrofin tieltä.

Venäjän viranomaiset ovat julistaneet hätätilan Armianskin kaupungissa Krimin niemimaalla. Kemiallinen tehdas on aiheuttanut alueella vakavia terveysongelmia. Asiasta uutisoi The New York Times.

Alueen asukkaat ovat raportoineet metalliesineiden ruostumisesta ja siirtyneet käyttämään kaasunaamareita rikkihapon hajun takia. Viranomaiset ovat evakuoineet alueelta noin 4000 lasta ja hoitaneet heillä ilmenneitä hengitysvaikeuksia ja allergioita.

Lääkärit ovat huolissaan hengitysongelmien lisäksi sisäelinvaurioista.

– Saasteet ovat jo laskeutuneet hedelmiin, joita parhaillaan kerätään syötäväksi, toteaa alueen terveydenhuollon johdossa toimiva Viktor Korolenko.

Venäläiset ja ukrainalaiset viranomaiset ovat antaneet ongelmille eriäviä selityksiä. Molemmat tunnustavat ongelmien johtuvan alueen kemiallisesta tehtaasta, joka tuottaa titaanidioksidia. Ainetta käytetään esimerkiksi maaleissa ja hammastahnassa.