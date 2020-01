Kasvosi voivat olla tässä poliisin sovelluksessa

Euroopan komissio harkitsee koko EU-alueen kattavaa kieltoa kasvojentunnistukselle julkisilla paikoilla. Tavoitteena on suojata EU-kansalaisia uudelta seurantateknologialta, jollaista on yhä laajemmassa käytössä erityisesti Kiinassa.

Britannian sisäministeriö kannattaa seurantaa rikosten ja terrorismin torjunnan vuoksi, kertoo BBC. Tekoälysovellukset voivat vertailla poliisin etsimiä henkilöitä valvontakameroiden tallentamasta materiaalista ja ilmoittaa mahdollisista löydöistä.

Jo sadat eri viranomaistahot hyödyntävät Clearview AI -startup-yhtiön keräämää, jopa kolmen miljardin kuvan tietokantaa. Tietokanta koostuu Facebookin, Youtuben ja Venmon kaltaisiin palveluihin ladatuista julkisista kuvista – siis myös suomalaisten kuvista.

New York Timesin mukaan teknologialla on selvitetty Yhdysvalloissa myymälä- ja identiteettivarkauksia, luottokorttipetoksia, murhia ja seksuaalirikoksia.

Clearview AI:n sovellusta voisi periaatteessa käyttää älylaseissa, joiden käyttäjä näkisi välittömästi tietoja vastaantulevista henkilöistä. Tietokanta kertoisi nimen, kotiosoitteen ja työpaikan lisäksi ohikulkijan tuttavien henkilötiedot.

Google ilmoitti vuonna 2011 päättäneensä, ettei vastaavaa sovellusta julkaistaisi eettisistä syistä. Yhtiön johdon mukaan työkalua voisi käyttää ”hyvin ikävällä tavalla”.

– Käyttömahdollisuudet ovat rajattomat. Omin lupineen toimiva viranomainen voisi kaivaa tietoja mahdollisista romanttisista kumppaneista. Vieraan valtion hallitus voisi etsiä kiristyksessä käytettäviä tietoja tai heittää sen avulla haluamiaan henkilöitä vankilaan, Santa Claran yliopiston professori Eric Goldman pohtii.

